En sağlıklı yağ hangisi? İşte, en sağlıklı yağ sıralaması...

Sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri de doğru yağları tercih etmektir.

Vücut fonksiyonları için gerekli olan yağlar, aynı zamanda kalp sağlığından beyin gelişimine kadar pek çok alanda etkili rol oynar.

Ancak her yağ aynı etkiye sahip değildir. Uzmanlar, bazı yağların hem sağlık açısından hem de pişirme özellikleri bakımından diğerlerinden daha üstün olduğunu belirtiyor.

Peki, en sağlıklı yağ hangisi? İşte beslenme uzmanlarına göre en sağlıklı yağların sıralaması...

1. Zeytinyağı

Antioksidan açısından zengin, tekli doymamış yağ içerir. Kalp sağlığını korur, kötü kolesterolü düşürür, anti-inflamatuar etki gösterir.

2. Avokado Yağı

Yüksek tekli doymamış yağ içerir, E vitamini bakımından zengindir. Kalp dostudur, cildi besler, iltihapları azaltmaya yardımcı olur.

3. Hindistan Cevizi Yağı

Orta zincirli yağ asitleri içerir. Enerji verir, metabolizmayı hızlandırır.

4. Keten Tohumu Yağı

Omega-3 bakımından en zengin bitkisel kaynaklardan biridir. Kalp sağlığını destekler, iltihapla savaşır.

5. Ceviz Yağı

Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Beyin fonksiyonlarını destekler, kolesterolü dengeler.

6. Susam Yağı

E vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Tansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.

7. Fındık Yağı

Tekli doymamış yağlar içerir, yüksek E vitamini kaynağıdır. Cilt ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlar.