Epilepsi nöbetleri hakkında bilmeniz gerekenler

Çoğu insanın epilepsi nöbetleri hakkında fazla bilgiye sahip olmadığını düşündük ve bu hastalık hakkında rehber niyetinde olacak bilgileri sizler için topladık…

Epilepsi nöbetlerini duymuş olabilirsiniz, ancak bunun gerçekte ne olduğunun biliyor musunuz? Durumu etkili bir şekilde ele almak için her şeyi bilmek önemlidir. Bu sayede, epilepsiyi tetikleyen etkenleri ortadan kaldırabilir ya da olası tehlikeli durumlar için önceden önlem alabilirsiniz.

Nöbet genel olarak, beyinde, hareketlerde, davranışlarda veya duygularda değişikliklere yol açabilen ve aynı zamanda bilinç düzeylerini de etkileyen, kontrolsüz, elektriksel aktivitenin ani hücumu olarak tanımlanır. Gelin birlikte epilepsi nöbetleri hakkında daha fazla ayrıntı öğrenelim…

EPİLEPSİ NÖBETİ NEDİR?

Nöbetler esas olarak iki tiptir:

1. Tüm beyni etkileyen jeneralize nöbetler.

2. Beynin belirli bir bölümünü etkileyen fokal veya kısmi nöbetler.

Şiddetine bağlı olarak, nöbetler hafif veya güçlü olarak tanımlanır. Hafif bir nöbet birkaç saniye sürebilir ve genellikle fark edilmeyebilir, oysa daha güçlü nöbetler birkaç saniye ila birkaç dakika süren spazmlara ve kas seğirmelerine neden olabilir.

Nöbetler belirli sağlık koşullarının sonucu olabilir. Ayrıca vücudumuzu etkileyen herhangi bir şey beyni de rahatsız edebilir ve nöbetlere neden olabilir.

Pek çok örnekten bazıları, ailelerde nöbetlere ek olarak, beyin kusurları, doğum sırasında beyin hasarı, beyin enfeksiyonu veya tümörü, karaciğer veya böbrek yetmezliği, çok yüksek tansiyon, elektrolit dengesizliği vb. gibi doğumdaki tıbbi durumları içerir. Bazı durumlarda, özellikle küçük çocuklarda nöbetin nedeni bilinmeyebilir.

Kalıtımın bazı epilepsi türlerinde de rolü vardır. 20 yaşından önce genel popülasyonda epilepsi gelişme şansı yüzde 1 iken, genetikle bağlantılı epilepsili bir ebeveyne sahip olmak bu riski yüzde 2 ila 5'e çıkarmaktadır. Genetiğin, popülasyonun bir kısmını çevresel tetikleyicilerden nöbetlere karşı daha duyarlı hale getirdiği de bilinmektedir.

NÖBETLERİN EN YAYIN BELİRTİLERİ

Bir nöbetin semptomları hem odak hem de genel olabilir veya biri diğerinden önce olabilir. Ayrıca, semptomlar bölüm başına birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Ayrıca bazen semptomlar, görme değişiklikleri, endişe hissi, baş dönmesi ve baş ağrısı, vücut dışı hisler veya kol ve bacakların ani sarsıntılı hareketlerini içeren nöbetler yaşamadan önce ortaya çıkar.

Nöbet devam ederken, düşme, bilinç kaybı, kontrol edilemeyen kas spazmları, ağızda salya akması veya köpürme, hızlı göz hareketleri, dilinizi ısırma, dişleri sıkma, ani ruh hali değişiklikleri ve bağırsak fonksiyonlarını kaybetme vb. belirtilerden bazılarıdır.

DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKEN DURUMLAR

Aşağıdaki durumlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, nöbet için acil tıbbi yardım almanız gerekir:

- Beş dakika veya daha uzun süren bir nöbetler,

- Hemen ikinci bir nöbet olması durumu,

- Nöbet durduktan sonra bilinçsiz olma veya nefes alma sorunları,

- Yüksek ateşin eşlik etmesi,

- Hamilelikte şeker hastası olmak,

- Nöbet sırasında bitkinlik yaşamak.

NÖBETLERİN SAĞLIĞA ETKİLERİ NELERDİR?

Nöbetlerin bireyler üzerinde hem kısa hem de uzun vadeli çeşitli etkileri olduğu bilinmektedir. Etkiler, yaşam kalitesinde bir düşüşten zihinsel sağlık koşullarının artan risklerine kadar uzanmaktadır. Nöbetlerin doğrudan bir sonucu olarak ölüm nadir olmakla birlikte, epilepsili kişilerde genel popülasyona göre üç kat daha yüksek erken ölüm riski vardır. Ayrıca, epilepsili kişilerde bipolar bozukluk ve depresyon oranları, durumu olmayan kişilere göre daha yüksektir.