TURKOVAC aşısının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi'nde, şimdi de sülük enziminden prostat ve mesane kanserine karşı aşı üretme ve geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi, koronavirüse karşı geliştirdiği TURKOVAC aşısının yanında sağlık alanında başarılı çalışmalarını sürdürüyor.

Türk aşısının 3'üncü faz sonuçları beklenirlen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kanser üzerine aşı çalışmaları yürütüldüğünün de altını çizdi.

Üniversite bünyesindeki merkezde yeni aşıların da geliştirileceğini ifade eden Çalış, araştırma üniversitesi olmalarına dikkat çekti.

"3 TANE KANSER AŞISI PROJEMİZ BULUNUYOR"

Çalış, kansere karşı 3 farklı projeleri olduğunu belirterek, “Biz araştırma üniversitesiyiz, misyonumuz bu. TÜBİTAK'a 1.004 başvurumuz var. Dört tane enfeksiyon hastalıklarına karşı, üç tane kansere karşı aşısı projemiz bulunuyor.

Erciyes Üniversitesi'nde sülükten kanser aşısı geliştiriliyor ViDEO







SÜLÜKTEN KANSER AŞISI

Sülük enziminden prostat ve mesane kanserine karşı ilaç geliştiriyoruz. Çalışmayı ABD ile ortak yürütüyoruz. Bunun da üç faz çalışmasını üniversitemizde yapacağız.” diye konuştu.

TURKOVAC SONBAHARA HAZIR

TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sorularını cevaplayan Çalış, koronavirüs aşısının sonbaharda hazır olmasını beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Yerli aşının çalışmalarının üçüncü fazında 40 bin 800 gönüllü aşılanacak. İlk iki fazda, gönüllülerden birer hafta arayla alınan kan testlerine bakarak aşının virüse karşı antikor oluşumu ve diğer parametrelerde ne kadar etkili olduğuna bakıldı.





"VİRÜS TÜRKİYE'YE ULAŞMADAN ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIK"

Turkovac aşısının insan ve hayvan deneklerinde yüzde 100 etkili olduğunu gördük. ‘Niye geç kaldık?’ diyenler oluyor. Aşıda geç kalmadık. Koronavirüs Türkiye’ye ulaşmadan önce biz çalışmalara başlamıştık.

Mart 2020'de pandemi başladığında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Hoca’mızla aşı geliştirmeyi konuşmuştuk. Deney faresini ABD'den sipariş etmiştik. Farelerin getirilmesinde bir hayırseverimizin katkısı oldu.

İngiltere, Rusya, Çin sars ve mers tecrübesi geçirdiği için aşıyı daha erken yaptı. Dünyada 7-8 ülke başardı. Birisi Türkiye. Bu büyük bir gurur. İlkleri başardık."