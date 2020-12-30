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- Erzurum'da korona hastası 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
Erzurum'da korona hastası 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde 155 gün yoğun bakımda kalan Muhammet Latif Beyazbulut, sağlık çalışanlarının alkışları arasında normal servise alındı.
- İHA
- 30.12.2020 - 11:31
- Güncelleme : 30.12.2020 - 11:53
Erzurum Şehir Hastanesi'ne Karayazı ilçesinden 5 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Tortum doğumlu 60 yaşındaki Muhammet Latif Beyazbulut’un, korona testi pozitif çıktı.
Normal enfeksiyon servisinde tedavisine başlanan 60 yaşındaki Beyazbulut, bir süre sonra solunum yetmezliğinin artması üzerine korona yoğun bakım servisine alındı.
NORMAL SERVİSE ALKIŞLARLA ALINDI
Yoğun bakım servisinde entübe olarak 155 gün süren tedavisi olumlu sonuçlanan hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alındı.
Son yapılan testleri negatif çıkan Beyazbulut’un, fiziki güçlendirme amacıyla tedavisi devam ediyor.