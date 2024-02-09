Erzurum'da koronavirüsü atlattıktan sonra milyonda 2 görülen hastalığa yakalandı Yüzde 80 zihinsel engelli genç adam, milyonda 2 ya da 3 görülen 'pemfigus' olarak bilinen deri hastalığına yakalandı. Yüzü, 1 sene içerisinde tanınmaz hale gelen adamın annesi, "Çocuğum gözümün önünde çürüyor" dedi.

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DHA

Erzurum'da yaşanan olay görenleri şaşkına çeviriyor.

Zinnet-Cengiz Akan çiftinin 3'ü engelli 7 çocuğundan en büyüğü olan 38 yaşındaki İbrahim Akan, ciddi bir hastalığa yakalandı.

Yüzünde, 2021'de geçirdiği koronavirüsten sonra yaralar çıkmaya başladı.

Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden Akan'a milyonda 2 ya da 3 kişide görülen ve Akdeniz kökenliler ile Brezilya yağmur ormanlarında yaşayanlarda daha çok rastlandığı belirtilen 'pemfigus' hastalığı teşhisi konuldu.

Hastalığı bu kez vücuduna sıçradı

Nadir görülen hastalık nedeniyle tedaviye alınan yüzde 80 zihinsel engelli Akan, bir süre sonra iyileşerek taburcu edildi.

2023'ün başlarında Akan, bir kez daha rahatsızlandı. Bu kez yaralar, Akan'ın yüzünün yanı sıra vücudunda da çıkmaya başladı.

Tanınmaz hale geldi

İkinci kez hastaneye yatırılan Akan, dermotoloji servisinde tedaviye alındı. Yüzü tanınmaz hale gelen İbrahim Akan, "Aynaya ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Yüzüm biraz düzelse çok mutlu olacağım." dedi.

"Çocuğum gözümün önünde çürüyor"

Anne Akan da, "Oğlum milyonda bir görülen hastalığa yakalandı. Çocuğum her geçen gün gözümün önünde adeta çürüyor. Ne olur yardım edin." diye konuştu.

Peki nedir Pemfigus hastalığı?

Pemfigus hastalığı, çoğunlukla deride ve ağızda olan ancak bazen burun içerisinde, boğazda, gözlerde ve cinsel organlarda da olabilen, yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp, bunların kısa sürede patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan yüzeysel yaralar şeklinde seyreden önemli bir deri hastalığıdır.

Tıp dilinde otoimmun bir hastalık olarak sınıflandırılır. Pemfigus, nadir görülen bir hastalıktır. Türkiye için kesin veriler olmamakla beraber kabaca 1 milyon kişinin 2-3'ünde bu hastalığın geliştiği tahmin edilmektedir.

Erkeklerde ve kadınlarda eşit sıklıkta görülür. En sık orta yaşlı kişilerde ortaya çıkmakla beraber her yaşta görülebilir.

Pemfigus'un; Akdeniz kökenli insanlar, Brezilya yağmur ormanlarında yaşayan insanlar ve orta ve üst yaştaki erişkinlerde daha sık görüldüğü belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)