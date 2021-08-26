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    Fahrettin Koca, aşı olmadığı iddialarına ilişkin sert tepki verdi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada kendisinin aşı olmadığı iddialarına ilişkin, ''Türkiye’de ilk aşıyı ben oldum. Bu iddia insana yakışır mı?" dedi.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 04:13
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 04:29
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    Fahrettin Koca, aşı olmadığı iddialarına ilişkin sert tepki verdi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kendisinin aşı olmadığı iddiaları ilişkin açıklama yaptı.

    Bakan Koca, yaptıı açıklamada iddialarda bulunanlara ateş püskürdü.

    ''TÜRKİYE'DE İLK AŞIYI BEN OLDUM'

    Bakan Koca, “Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye’de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?” ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca, aşı olmadığı iddialarına ilişkin sert tepki verdi #1

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