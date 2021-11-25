Fahrettin Koca: Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak istiyoruz

Bakan Koca, doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istediklerini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı bütçe sunumunda, yerli aşı ve doktor ödemelerine de değinildi.

TURKOVAC İÇİN ACİL KULLANIM ONAYI BAŞVURUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif koronavirüs aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi.

DOKTORLARIN SABİT EK ÖDEMELERİ

Sağlık Bakanı Koca, "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

SMA TARAMALARI

Bakan Koca, "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor." diye konuştu.