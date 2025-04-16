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İHA

Gaziantep'te 16 yaşındaki Halil Kırpaç, çalıştığı iş yerinde elini makineye kaptırarak büyük bir iş kazası geçirdi.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan gencin, yapılan muayene sonrasında başparmağı da dahil olmak üzere üç parmağının ampute olduğu tespit edildi.

Doktorların önerisiyle ayağından bir parmak alınıp, eline başparmak olarak dikilmesine karar verildi.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Mikro cerrahi teknikle yapılan operasyon başarıyla tamamlanırken Halil Kırpaç, parmağını hareket ettirmeye başladığını ve yeni başparmağıyla günlük yaşamına daha rahat devam edebileceğini belirtti.

Doktorlar, 3 ila 6 ay içinde, parmakta hislerin geri dönmesini ve elin fonksiyonunun yüzde 70 ila 80 oranında iyileşmesini beklediklerini aktardı.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, diğer ayak parmağının da nakledilebileceği söylendi.

PARMAKLARINI OYNATMAYA BAŞLADI

Kazadan sonra oğlunun yaşadığı süreci anlatan baba Murat Kırpaç, "Oğlum iş kazası geçirdi ve parmakları paramparça oldu. Doktorumuz ayak parmağını alıp eline nakledeceklerini söyledi. Başarılı geçen ameliyatın ardından, ikinci gün oğlum parmağını oynatmaya başladı. Çok mutluyuz." dedi.

"ARTIK RAHATÇA ÇAY İÇEBİLİRİM"

Genç hasta Halil Kırpaç ise, "Elimi makinaya kaptırdım ve üç parmağım koptu. Ayaktan alınan 2. parmak, başparmağım olarak nakledildi. Şimdi başparmağım var, bu yüzden çok mutluyum. Artık rahatça çay içip yemek yiyebileceğim. Doktoruma ve tüm sağlık ekibine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.