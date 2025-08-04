Geceleri klima veya vantilatör karşısında uyuyorsanız bunları bilin!

Yaz aylarının vazgeçilmez serinletici cihazları olan vantilatör ve klimalar, özellikle sıcak havalarda konforlu bir uyku için tercih ediliyor.

Ancak birçok kişi, vantilatör ya da klima karşısında uyumanın sağlık açısından riskler taşıyıp taşımadığı konusunda endişe duyuyor.

Prki, vantilatör ya da klima karşısında uyumak hasta eder mi?

KLİMA VE VANTİLATÖR KARŞISINDA UYUMAK HASTA EDER Mİ?

Uzmanlar, vantilatör ve klima kullanımının doğru şekilde yapılmadığında bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle vantilatörün direkt yüz veya vücuda doğru uzun süre çalıştırılması, kas spazmlarına, boyun ve sırt ağrılarına neden olabiliyor. Ayrıca soğuk hava ile birlikte vücut direncinin düşmesi, üst solunum yolu enfeksiyonları riskini artırabilir.

Klima kullanımında ise, oda sıcaklığının çok düşük tutulması ya da klima filtresinin temiz olmaması, havadaki toz ve mikropların solunmasına sebep olarak alerjik reaksiyonlar, astım atakları ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir.

Cihazların direkt olarak vücuda değil, odaya yönlendirilmesi, oda sıcaklığının çok düşük tutulmaması ve klima filtrelerinin düzenli temizlenmesi sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca, uyku sırasında cihazların aşırı soğuk veya sert hava üflemesini önlemek için zamanlayıcı kullanılması tavsiye ediliyor.