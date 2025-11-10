Günlük yaşamı etkileyen titremeler Parkinson belirtisi olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günlük yaşamda sık karşılaşılan titremeler, basit bir sorun gibi görünse de altında ciddi sağlık sorunlarını barındırıyor.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, beyin pili ve akıllı ses ötesi (MRgFUS) tedavilerinin hastaların titremelerini büyük oranda kontrol altına alarak yaşam kalitelerini yükseltebildiklerini belirtti.

BİRDEN FAZLA TİTREME NEDENİ VAR

Titreme nedenlerinin sadece yaşlanma veya stresle sınırlı olmadığını vurgulayan, Doç. Dr. Zırh, “Titreme deyince aklımıza genellikle Parkinson hastalığı gelir. Parkinson hastalarında vücudun bir tarafında daha ön planda olmak üzere istirahat halinde ellerde para sayar tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, bakışlarda donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma ile birlikte maske yüz diye ifade edilebilen yüz hali, kolların vücut salınımına iştirak etmemesi ve vücuda yapışık olarak, küçük adımlarla ve öne eğilerek yürüme gibi belirtileri bulunur. Parkinson hastasında titreme, eller bir iş yaparken azalır veya durur.” dedi.

GENETİK YATKINLIĞI OLAN TİTREMELER

Doç. Dr. Zırh, “Bu tip titremelerde hastalar istirahatte titreme yaşamaz. Ellerini kaldırıp bir iş yaparken titreme belirginleşir. Ayrıca geçirilmiş kafa travmaları, MS sonrası veya beyinde bazı hasarlar sonrası oluşan titremeler de mevcuttur. Bu durumlarda beyindeki hareket kontrol mekanizmaları etkilenir ve şiddetli titremeler ortaya çıkabilir.” diye belirtti.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Doç. Dr. Zırh, “Eksik olan dopamini yerine koymak maksadı ile hastalara dopamin düzeylerini artırmak için ilaçlar verilir. Parkinson hastalarının önemli bir kısmı medikal tedaviye iyi cevap verirler. Parkinson’da hastaların yüzde 80-85’i başlangıçta tedaviye iyi cevap vermişler ise ilaç tedavisiyle uzun süre hayatlarını sorunsuz sürdürebilirler. Bu hastalarda tedavide daha fazla doz ve daha sık ilaca rağmen hasta açılıp rahatlayamazsa, ilaç tedavisinin sağladığı iyilik saatleri giderek azalıp, hastalar günün önemli bir kısmını tutuk olarak geçirirlerse veya ilaçların yerinde duramama, çırpınma ve dans eder gibi istem dışı hareketlere yol açan yan etkileri ortaya çıkarsa, bir başka deyişle artık ilaç tedavisi bir yerde tıkanırsa, işte o zaman ameliyat seçeneği düşünülür ve hastalara beyin pili takılması ameliyatı uygulanabilir.” dedi.

TEKNOLOJİNİN TÜM İMKANLARINDAN FAYDALANILIYOR

Doç. Dr. Zırh, “Titreme rahatsızlıklarında Derin Beyin Stimulasyonu (DBS) ya da beyin pili dediğimiz yönteme kıyasla daha fazla tercih edilen MRgFUS tedavisi, cerrrahi müdahale gerektirmeyen, kesisiz, güvenli ve ileri teknoloji kullanımından yararlanılan bir teknolojidir.

Bu yöntem sayesinde hastanın kafa derisi üzerinden hedefe ulaşmak için yüksek yoğunluğa sahip 1.024 ayrı ultrason dalgası ile Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yöntemi bir araya getirilerek, titremeye neden olan beyindeki hedef bölgenin etkisizleştirilmesi sağlanır.

Böylece titreme belirgin şekilde azaltılır. Beş yıllık takiplerde, hastaların yüzde 70–73’ünün bu yöntem sonrasında titremeden büyük oranda kurtulduğu raporlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK YAŞAMDA TİTREMEYLE BAŞA ÇIKMAK MÜMKÜN"

Doç. Dr. Zırh, “Bu uygulamalar sayesinde bağımsız yaşayamayan, sosyal hayattan kopan kişiler yeniden bağımsız yaşama şansı bulabiliyor, önemli bir kısmı da mesleklerini tekrar icra edebilme şansı yakalıyor.” şeklinde konuştu.