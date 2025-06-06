Uzmanlardan hamilelere özel Kurban Bayramı uyarısı

AA

Uzmanlara göre gebelikte bağışıklık sistemi zayıflıyor.

Bu nedenle kurban eti tüketimine hamilelerin çok daha dikkat etmesi gerekiyor.

Uzmanlara göre, gebeler, taze kesilmiş kurban etini tüketmemeli. İyi pişmemiş etlerde "toksoplazma gondii" denilen bir parazit enfeksiyonu olabiliyor.

Et en az 1 gün dinlendirilmeli. Çünkü taze kesilmiş etlerin sindirimi çok daha zor ve hazımsızlık problemlerine neden olabiliyor.

HAMİLELERE KURBAN ETİ UYARILARI

- Taze kesilmiş kurban eti tüketilmeyecek, et bir gün dinlendirilecek.

- Et çok iyi pişirilecek.

- Et yağlı kavurma, kızartma gibi tüketilmemeli.

- Kavurma yerine haşlama, fırın gibi pişirme şekillerini tercih edilmeli.

- Etin yanında sindirimini kolaylaştırıcı, özellikle bol sıvı, bol sebze, salata türü besinler daha çok tüketilebilir.

-Etin saklama koşulları da çok önemli. Et mutlaka uygun koşullarda ve buzdolabında saklanmalı.

-Bir kez çıkan ve dondurup çözdürülen et, bir daha asla dondurulmamalı.

-Hamileler, kurban etini 1 porsiyon şeklinde günlük ortalama 100 gram olarak tüketmeli.

-Hamileler su tüketimine dikkat etmeli.

-Bayramda sütlü tatlı tüketilmesi ve şerbetli, yapay tatlandırıcılı tatlılardan uzak durulması gerekiyor.