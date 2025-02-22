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İHA

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2015 yılında "Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik" hizmeti, hasta ve hasta yakınlarına moral kaynağı oluyor.

Birebir ve toplu görüşmelerle desteklenen hizmet sonrası hasta ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarının da arttığı görüldü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA UNUTMADILAR

Dini referanslardan hareketle hastalara telkinde bulunarak morallerini yükseltmeye çalışan görevliler, hastanelerde tedavi gören hastalara ve hasta refakatçilerinin yanı sıra sağlık çalışanlarına da düzenli olarak manevi destek veriyor.

Hayata geçirilen bu manevi hizmet, Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde verilmeye devam ediliyor.

MORAL DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde uygulanan proje ile Manevi Destek Uzmanı Diyanet İşleri Başkanlığı personeli İbrahim Halil Kaya tarafından, hasta ve hasta yakınları ile hastane personeline tefekkür, sabır, dua pratiği, anlayışı ve inancı gibi manevi temaların yer aldığı bilgilerle moral ve motivasyon desteği sağlanıyor.

"OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Hastanede ziyaretler yaparak, tıbbi tedaviyi desteklemek amacıyla ayet ve hadis gibi dini referanslardan hareketle insan hayatının her aşamasının imtihan olduğunu belirterek hastaları motive ettiklerini belirten Kaya; hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarından olumlu sonuçlar ve geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

"MANEVİ HİZMET VERİYORUZ"

Hastaların moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla görev yaptıklarını belirten Kaya, şu sözleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın 2025'te başlattığı ‘Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik' hizmeti kapsamında hastalarımıza manevi danışmanlık yapıyoruz. Hasta, hasta yakını ve sağlık personeline manevi hizmet veriyoruz.



Hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin, dini değerler noktasında manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasta, hasta yakını ve sağlık personelleri birebir ve toplu olarak görüşüyoruz.



Genelde servisleri geziyoruz. Özellikle palyatif dediğimiz hastanede uzun süre tedavi gören hastaların yakınlarına moral ve motivasyon desteği veriyoruz.



Hasta yakınlarının morallerini yükseltmek, manevi olarak ihtiyaçlarını karşılamak ve gidermek amacıyla ziyaretler yapıyoruz. Aynı zamanda onlarla muhabbet ediyoruz, dertlerini dinliyoruz ve dertlerine derman olmaya çalışıyoruz.

Hastanede tedavi gören Safa Şahin ise bu hizmeti çok olumlu bulduklarını belirterek, hastanedeki hizmetlerden ve tedavi sürecinde gösterilen ilgiden de memnun olduklarını ifade etti.