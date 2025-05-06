Hava Kuvvetleri'nden Samsun’dan Ankara’ya acil organ nakli

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ambulans uçağın kritik bir görevle Samsun’dan Ankara’ya organ nakli gerçekleştirdiğini duyurdu.

ACİL NAKİL BEKLEYEN HASTAYA YETİŞTİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, kalp greftinin acil nakil bekleyen bir hasta için başarıyla ulaştırıldığı belirtilerek, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile Samsun’dan Ankara’ya kalp grefti zamanında ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda görev sırasında çekilen fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu özel uçuş, gökyüzünde atılan bir yaşam adımı olarak kayıtlara geçti.