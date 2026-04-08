Her bir gebeye ebe tahsis edilecek: 3 ay yanında olacak

Doğum oranlarının artması için çalışmalar sürüyor...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelik ve doğumun mucizevi bir yolculuk olduğunu, insanın bu büyük ve hassas bir süreçte zaman zaman endişe duyabileceğini söyledi.

HER GEBEYE BİR EBE

Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde görev yapan 61 bin 414 ebe olduğunu dile getirdi.

Mesleki mevzuatları güncelleyerek ebeleri hem sahada hem de doğumhanede çok daha etkin hale getirdiklerini anlatan Memişoğlu, "Her Gebeye Ebe" uygulamasıyla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarına, takibi nerede yapılırsa yapılsın hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe tahsis edildiğini ifade etti.

"SEZARYEN ORTALAMASI DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE"

Bu süreçte ecenin anne ile beraber 3 ay geçirdiğini de sözlerine ekleyen Memişoğlu, "Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak. İlk anneliğini bekleyen her anne adayımız, ister özel hastanede olsun, ister doğum hastanesinde olsun, doğum yapsın, ebemizin ilk anne adayımızın her an yanında olacağını özellikle belirtmek istiyorum. İstiyoruz ki ilk gebeliğinde tecrübeli bir ebemiz devamlı yanında olsun, güven versin, rehberlik etsin." dedi.

Sezaryenin, normal doğumun tıbben mümkün olmadığı ya da anne ve bebek sağlığının risk altında olduğu durumlarda hekim kararıyla başvurulması gereken ciddi bir ameliyat olduğunu ifade eden Memişoğlu, Türkiye'de tıbbi açıdan gerekli olmayan sezaryen oranlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Normal Doğum Eylem Planı"nın hayata geçirildiğini hatırlatan Memişoğlu, bu plan ile anne adayları ve aileleri doğru bilgiyle güçlendirmeyi ve kaygılardan uzak bir doğum tecrübesinin önünü açmayı amaçladıklarını bildirdi.

DOĞUM ORANLARI KRİTİK SEVİYEDE

Türkiye’de doğum oranlarındaki düşüş, demografik yapı açısından alarm verici bir tabloyu ortaya koyuyor.

Toplam doğurganlık hızı, ülke genelinde nüfusun kendini yenileyebilmesi için gereken 2,1 seviyesinin belirgin biçimde altına geriledi.

Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 2009 yılında 2,1 seviyesindeyken 2025 itibarıyla 1,36’ya gerileyerek yaklaşık yüzde 35’lik bir düşüş yaşandı.

Uzmanlara göre bu eğilim, önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfus oranının artması ve iş gücünde daralma riskini beraberinde getirecek.

DOĞUM SAYISI 20 YILDA YÜZ BİNLERLE AZALDI

Türkiye’de yıllık doğum sayısı 2001 yılında yaklaşık 1 milyon 323 bin seviyesindeyken 2024 itibarıyla 937 bine kadar geriledi.

Bu süreçte doğum sayısı yaklaşık 386 bin azalarak yüzde 29’a yakın bir düşüş kaydetti.