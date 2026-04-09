"Her Gebeye Bir Ebe" başvurusu nasıl yapılır

Anne adaylarını rahatlatan bir proje, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

"Her Gebeye Bir Ebe" projesi, özellikle ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına, hamileliklerinin son 3 ayında (6. aydan itibaren) birebir özel ebe desteği sağlayan bir uygulama.

Takip yeri (özel/devlet) fark etmeksizin sunulan bu hizmetle, normal doğumun teşvik edilmesi ve gebelere rehberlik edilmesi hedefleniyor.

Gebe vatandaşlar ise bu projeye nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.

Peki; Her Gebeye 1 Ebe başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, bilgiler...

HER GEBEYE BİR EBE BAŞVURUSU 2026

Bağlı bulunduğunuz aile hekimine, hastanelerin ebe polikliniklerine veya İl Sağlık Müdürlüklerine başvurarak ebe ataması talep edebilirsiniz.

Gebeliğinin son 3 ayında olan, özellikle ilk hamileliğini yaşayan gebeler başvurabilir.

Atanan ebeler, hekimlerle iş birliği içerisinde gebelere yönelik ev ziyaretleri yapmakta, anne adaylarının fiziksel ve psikososyal durumlarını yakından takip etmektedir.

Gerçekleştirilen bu ziyaretlerde; gebelik sürecine dair bilgilendirmeler yapılmakta, riskli durumlar erken dönemde tespit edilerek gerekli yönlendirmeler sağlanmaktadır.

Ayrıca, anne adaylarına “Annelik Yolculuğu” mobil uygulamasının kullanımı detaylı bir şekilde anlatılarak, gebelikten doğuma ve doğum sonrasına kadar ihtiyaç duyabilecekleri güvenilir bilgilere kolay erişim sağlamaları desteklenmektedir.