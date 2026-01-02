Her gün 1 avuç nohut yerseniz bakın neler değişiyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu'nun sevilen bakliyatı nohut, sandığımızdan daha kıymetli.

Sofralarımızın vazgeçilmez bakliyatlarından biri olan nohut, sadece lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki güçlü etkileriyle de öne çıkıyor.

Üstelik pahalı takviyelere ya da karmaşık diyetlere de gerek yok. Sadece bir avuç nohut.

Protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin olan bu besin, özellikle modern beslenmede artan kalp-damar ve kolesterol sorunlarına karşı doğal bir destek sunuyor.

Peki, her gün 1 avuç nohut tüketirseniz neler olur? Anlatalım...

NOHUTUN VÜCUDA ETKİLERİ

Günlük hayatta en çok karşılaşılan sorunlardan biri yüksek kolesterol.

Nohut burada devreye giriyor çünkü içindeki lifler, kötü kolesterolün bağırsaklardan kana karışmasını zorlaştırıyor. Düzenli tüketildiğinde kolesterol seviyelerinin zamanla dengelenmesine yardımcı oluyor.

İçerdiği mineraller sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor ve damarların daha esnek olmasına yardımcı oluyor. Yani kalp-damar sağlığını tek bir noktadan değil, birkaç farklı yerden destekliyor.

Bir avuç nohut yediğinizde fark edeceğiniz ilk şeylerden biri de tokluk hissi oluyor.

Lif ve bitkisel protein açısından zengin olduğu için mideyi oyalıyor, ani açlık krizlerini azaltıyor.

Sindirim sistemi de nohuttan payını alıyor. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Nohutun bir diğer güzel tarafı da kan şekerini yavaş yükseltmesi. Hızlı acıkmaya ve ani şeker düşmelerine yol açmıyor. Bu yüzden diyabeti olanlar ya da kan şekerini dengede tutmak isteyenler için güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor.