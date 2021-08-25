Hipertansiyon görülme oranı iki kat arttı

The Lancet tıp dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, son 30 yılda dünya çapında hipertansiyon hasta sayısı iki kat artarak 1,2 milyarı aştı.

Önde gelen prestijli tıp dergilerinden The Lancet dergisinde yayınlanan araştırmada, hipertansiyonun her yıl 8,5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğu ve felç, iskemik kalp rahatsızlığı, diğer damar hastalıkları ve böbrek hastalığı için de risk faktörü olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmada, dünya genelinde son 30 yılda hipertansiyonu olan yetişkin sayısının iki katına çıkarak 1,2 milyarı aştığı belirtilirken, tansiyonun düşürülmesi halinde kalp krizi vakalarının dörtte bir oranında azaltılabileceği ve kalp yetmezliği ile felç vakalarının ise neredeyse yarı yarıya indirilebileceği ifade edildi.

YARISI DURUMDAN HABERSİZ

2019 yılında dünya çapında hipertansiyon hastalarının yaklaşık yarısının durumlarından habersiz olduğuna işaret edilen araştırmada, hipertansiyonu olan 4 kadından birinden ve 5 erkekten birinden daha azında tansiyonun kontrol altına alındığı kaydedildi.

Macaristan, Polonya ve Hırvatistan gibi Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde hipertansiyon oranlarının yüksek olduğu belirtilen araştırmada, bu ülkelerin yanı sıra Litvanya, Belarus ve Romanya'da da kadınların yarısından fazlasının hipertansiyonla yaşadığı tespit edildi.

İsviçre, Birleşik Krallık ve İspanya da dahil olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde ise hipertansiyonun yaygınlığının tüm zamanların en düşük seviyelerine ulaştığı ifade edilen araştırmada, bu ülkelerin aynı zamanda kadınlarda en düşük hipertansiyon oranlarına sahip olduğu belirtildi.