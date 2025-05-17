Uzmanlar uyarıyor: Hipertansiyona dikkat

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17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle çeşitli toplantılar yapılıyor.

Uzmanlar, hipertansiyonun kalp yetmezliği, inme (felç) ve kalp krizi gibi hastalıkların en önemli nedenlerinden biri olduğunu söylüyor.

Hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermediğini ve bu nedenle hastaların hekime başvurmaktan çekindiğini vurgulayarak, hastaların düzenli olarak tansiyonlarını ölçtürmeleri gerektiğine dikkati çekiyor.

Sağlıklı bireylerin yılda en az bir kez tansiyonlarını ölçtürmeleri öneriliyor.

Uzmanlara göre bu ölçümler eğer yüksekse, bu takip daha sık yapılması isteniyor.

SAĞLIKLI BESLENME

Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği miktarın yaklaşık iki katı tuz tüketiliyor. Hipertansiyonun önlenmesi için çocukluk döneminden itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması önemli.

"BÜYÜK 14, KÜÇÜK 6"

Hipertansiyon hastalarına verilen tansiyon ilacını kullanmanın tek başına yeterli olmadığını dile getiren uzmanlar büyük tansiyonu 14, küçüğü ise 6 seviyelerinde tutmak gerektiğinin altını çiziyor.