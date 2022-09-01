İdrarın tuhaf kokmasının 11 önemli nedeni

İdrar kokması çok sık karşılaşılan bir sorundur. Kadın ve erkeklerin başına gelen bu durumun nedeni ise çoğu zaman bilinmez. Peki, İdrar neden kokar? İdrar kokmasının nedenleri nelerdir?

İdraer kokması kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin başına gelebilir..

Bu sorunu yaşayanlar çoğu zaman idrara çıkmak istemez. Özellikle dışarıda tuvalet kullanmak istemezler.

Bu nedenle kişilerin hayatlarını kısıtlayan bir durum haline gelebilir. Altta yatan nedenleri ise bazen önemsiz bazen önemli olabilir.

İdrar kokmasının ne kadar sürdüğü ve kişiyi ne kadar rahatsız ettiği yine oldukça önemli. Çünkü uzun süren kokularda mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekebilir.

Ancak doktora başvurmadan önce bazı nedenlerin sizde olup olmadığından emin olun. İdrar kokmasına neden olacak bazı dikkatsizlikler yapmış olabilirsiniz.

Bu nedenleri öğrenip devamını takip etmeniz idrar kokusu konusunda önlem almanızı kolaylaştırabilir.

Fakat buna rağmen idrar kokunuz geçmiyorsa, mutlaka bir uzmana başvurmanız gereklidir.

Peki, İdrar neden kokar? İdrar kokmasının nedenleri nelerdir? İşte detayları....

İdrar neden kokar? İdrar kokmasının nedenleri nelerdir?

SUSUZ KALMAK

KOKULU BESİNLER

SIK SIK KAHVE İÇMEK

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

DİYABET

VAJİNAYI TEMİZLİK ÜRÜNLERİYLE YIKAMAK

BÖBREK TAŞI

MANTAR ENFEKSİYONU

GENETİK BOZUKLUK

HAMİLELİK

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

Hangi dokktora gidilmeli?

İdrar kokması için ürolokji ya da iç hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz. Altta yatan nedenler araştırıldıktan sonra, tedavi uygulanmaya başlanacaktır.

İdrar kokması için uygulanan ilaç tedavileri var. Ancak yukarıda yer alan nedenlerden bazılarını bıraktığınızda sorun düzeliyorsa, daha dikkatli ve sağlıklı bir yaşamı tercih etmeniz faydalı olacaktır.

İdrar kokusuna; idrar yaparken yanma, idrar yaparken zorlanma, idrarın renginin koyu olması, bulanık idrar, idrarda kan gibi belirtiler eşlik ediyorsa doktora gitme sürenizi uzatmamanız gerekmektedir.