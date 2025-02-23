İkinci bir dil öğrenmek, demansı önlüyor

DHA

Bilim insanları, ikinci bir dil öğrenmenin bunama riskini yıllar boyu ertelemeye yardımcı olabileceğini keşfetti. Yapılan araştırmalar, iki dil bilen bireylerin beyinlerinin dil bölgelerinde daha fazla hücre barındırdığını, ayrıca öğrenme ve duygusal işlevlerle ilişkili alanlarının hacminin arttığını ortaya koydu.

İKİNCİ DİL, BEYİN BOYUTUNU ARTIRIYOR

Montreal'deki McGill Üniversitesi'nden Dr. Natalie Phillips, bulguların ikinci bir dil konuşmanın beynin boyutunu artırabileceğini ve bunun da daha fazla beyin rezervi oluşturabileceğini gösterdiğini belirtti. Phillips, beynin daha büyük ve daha fazla rezervi olan kişilerin, bunamaya yol açacak eşiklere ulaşmadan önce daha fazla hasara karşı dayanıklı olduklarını ifade etti. Phillips ve ekibi, eylül ayında gerçekleştirdikleri çalışmada, iki dilliliğin beyin sağlığına olan etkilerini keşfetmişti.

ALZHEIMER HASTALARI KARŞILAŞTIRILDI

2024'te yapılan bir diğer araştırmada ise erken ya da ileri evre Alzheimer hastalığına sahip iki dil bilen ve tek dil bilen bireyler karşılaştırıldı. MRI taramaları, iki dil konuşan demans hastalarının, hafıza ve öğrenme ile ilgili beyin bölgelerindeki aktivitede, tek dil konuşanlara kıyasla çok daha az düşüş yaşadığını gösterdi. Araştırmacılar, bu farkın beyin bölgesinin büyüklüğünden ziyade, gücünde olduğunu vurguladı.