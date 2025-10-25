Isparta'da 112'ye 160 bin asılsız ihbar geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 1 Ocak- 31 Ağustos döneminde 260 bin çağrı geldi.

Çağrılardan 100 bini vakaya dönüşürken, yüzde 61,3'üne denk gelen 160 bini ise gereksiz/asılsız olarak kayıtlara geçti.

Çağrıların kurum dağılım oranına bakıldığında en yüksek oran 61 bin ile sağlık alanı oldu.

Kurumların çağrı dağılımlarında 2024 yılına göre sağlık biriminde artış, emniyet ve diğer birimlerde de düşüş yaşandı.

"VAKAYA DÖNÜŞMEYEN ÇAĞRI ORANINI DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Ünal, vakaya yanıt verme hedeflerinin çağrı karşılama için 45 saniye, ambulans çıkışlarında ise 1 dakika 30 saniye olduğunu söyledi. Çağrı merkezine ulaşan vatandaşlardan öncelikli olarak sakin olmalarını isteyen Müdür Ünal, şöyle konuştu:

"1 Eylül itibarıyla 260 bin çağrı aldık. Vatandaşlarımızın çağrılarda merkezimizi aradıklarında öncelikle sakin olmalarını ve personelimizin istediği bilgileri kısa sürede vermeleri öncelikli isteğimizdir. İstatistiklere baktığımız zaman ambulans çıkış ortalama dakikamız görüşme dahil 1 dakika 35 saniye olduğunu görüyoruz.

Bunun sebebi de 3-4 kurumu ilgilendiren vakalarda anında yönlendirilmesidir. Bizim ortalama hedefimiz, ilk çağrı karşılamada 45 saniyedir.

İkinci yönlendirmede yani araç çıkışlarında 1 dakika 30 saniye olarak görülüyor. Yani toplamda ortalama 2 dakika 45 saniyelik bir süreç hedefimizdir. Sağlıkta ve emniyet alanında ortalamaların altındayız. Örnek bir kalp krizi vakasında ilk görüşmeye başlandıktan 46 saniyede ambulans yola çıktı. 3 dakika 30 saniyede de olay yerine ulaştı. Geçen yıl vakaya dönüşmeyen çağrı yüzde 65,3'tü.

1 Eylül itibarıyla da yüzde 4'lük bir azalma oldu ve yüzde 61,3'e düştü. Bu yıl biraz daha düşüşteyiz. Yıl sonuna kadar ne olur bilemeyiz ama şu anda belirgin bir düşüş var. 260 bin çağrının 160 bini vakaya dönüşmedi. 100 bini de vakaya dönüşen çağrı olarak kayda geçti. Biz bu yıl yoğun bir bilgilendirme süreci yaşadık.

İlk olarak 24 okula gittik 4 bin 50 öğrenci ve belirli etkinliklerle vatandaşımıza bilinçlendirme yaptık. Bu vakaya dönüşmeyen çağrı oranımızı daha da düşürmeyi hedefliyoruz."

TOPLAM 119 PERSONEL HİZMET VERİYOR

İsmail Ünal, 119 personelle hizmet verdiklerini belirterek, "Kurumlarımızın çağrı dağılımlarında 61 bin çağrı sağlığa, 59 bin çağrı emniyet alanına, 9 bin çağrı jandarma bölümüne, 5 bin 500 çağrı da itfaiye bölümüne geldi.

Geçen yıla göre sağlıkta hafif bir artış, emniyet ve diğer birimlerde de azalma olduğu görülüyor. Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi olarak 119 personelle hizmet vermekteyiz.

35 kişi ilk çağrı bölümünde görev yapıyor. Sağlık bölümünde 30 personelimiz var. 10'u doktor 20'si çağrı yönlendirme şeklindedir.

Emniyette 9 personel görev yapmaktadır. Jandarmada 6 personel, itfaiyede de 9 personel dağılım var. Diğer teknik personellerimizle beraber toplam 119 kişiyiz." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ ACİL DURUM GÖRDÜKLERİNDE ARAMAMAZLIK YAPMASIN"

112 çağrı karşılama personeli Ekin Sapmaz da acil bir durumda arayan herkesten farklı bir bilgi alabileceklerini belirterek, "Öncelikle bize çağrı geldiği zaman vatandaşlardan istediğimiz şey çok basit; adresi ve olayın ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu ne kadar çabuk sağlanırsa ekiplerimiz çok daha hızlı ulaşıyor.

Vatandaşlar gerçekten bir acil durum gördüklerinde 'Ne de olsa aramışlardır' deyip aramazlık yapmasın. Çünkü herkes böyle düşünüp aramayabilir. Dolayısıyla biz de bu vakaları bilemeyebiliriz. Herkesten farklı detay öğrenebiliyoruz." dedi.