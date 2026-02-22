İstanbul'da kuduz alarmı: 2025 yılında yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

Sokakta dolaşan tehlike...

İstanbul'da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere başvuru sayısında önemli bir artış yaşandı.

Başıboş köpeklerle mücadele konusunda valilikler çalışmalarını sürdürürken hastaneler, kuduz riskine ilişkin başvurular ile doldu taştı.

İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 124 BİN KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

İstanbul'da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere 123 bin 538 kişi başvururken 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

Köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların ısırması veya yaralara enfekte salyanın bulaşması, tırmalama gibi yollarla insanlara geçen kuduz hastalığı ölümle sonuçlanıyor.

MEGAKENT'TE SON VAKA 2007 YILINDA YAŞANDI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kentte kuduz vakası en son 2007 yılında görüldü, 2025 yılında 123 bin 538 kişi ısırma ve tırmalama gibi nedenlerle kuduz riskli temastan hastanelere başvurdu.

Bu başvuruların yüzde 83'ü kedi, yüzde 16'sı köpek, geri kalanı da sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas kaynaklı oldu.

BAŞVURU KONUSUNDA KADIKÖY BİRİNCİ SIRADA

İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe, 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu.

Kadıköy'ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal, 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

Kentte en az vaka ise 646 ile Adalar'da görülürken Adalar'ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören takip etti.

EN FAZLA AŞI UYGULANAN HASTANELER

En çok aşı uygulanan yer, 54 bin 83 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu.

En çok aşı uygulanan ikinci yer 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü yer ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, hastalığa ilişkin bilgi verdi.

Kuduzun santral sinir sistemini tutan ölümcül hastalık olduğunu söyleyen Güner, hızlı müdahale vurgusu yaparak, İstanbul'da 7/24 hizmet veren 25 kuduz aşı merkezinin bulunduğunu belirtti.

KUDUZ İLE MÜCADELEDE GELİNEN NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda, tırmıklarda, ısırıklarda en azından profilaktik uygulamaya gerektiğini ifade eden Güner, kuduzla mücadelede planlama ve organizasyonun yıllardır sürdüğünü dile getirdi.

Öte yandan Güner, Türk sağlık sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle hem tedavi hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinde devrim yarattığını söyledi.

ERKEN MÜDAHALE İLE GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN

Vatandaşlara kuduz konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güner, sahipsiz hayvanlar, kedi, köpek ya da kemirgenlerle temas sırasında yaralanmalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Herhangi bir tırmık ve doku bütünlüğünde zedelenme olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna ya da İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulan 25 kuduz merkezine başvurulması gerektiğini belirten Güner, erken müdahale durumunda yüzde 100 geri dönüş olduğunu belirtti.

DÜNYA GENELİNDE HER YIL 59 BİNDEN FAZLA KİŞİ KUDUZ NEDENİYLE ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 59 bini aşkın kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybederken kuduz hastalığının kuluçka süreci, bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben genellikle 14-90 gün sürüyor.

Klinik belirtiler meydana geldikten sonra dramatik şekilde ölümle sonuçlanan kuduz hastalığı, aşıyla yüzde 100 tedavi edilebiliyor.