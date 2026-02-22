İstanbul'da toplu taşıma aracındaki yolcuyu tehdit eden kadın tutuklandı

Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda yeni gelişme...

Dün İstanbul'da seyir halinde olan bir İETT otobüsünde iki kadın arasında çıkan kavga, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Köpeği ile otobüse binen kadına, köpekle birlikte seyahat etmek istemeyen bir başka kadın yolcunun tepki göstermesi ile tansiyon yükseldi.

"POLİS BENİM EMRİMDE"

Duruma tepki gösteren yolcu, "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum." derken köpek sahibi kadın, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım." sözleri ile diğer yolcuya hakaret etti.

Savcı olduğunu iddia eden köpek sahibi kadın, "Polis benim emrimde, ben savcıyım." ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRÜRÜM SENİ"

Daha sonra otobüse binen kadına eğer savcı ise polisi aramasını söyleyen yolcu, bu defa da "Öldürürüm bak seni…" seni yanıtını alırken tehdit seviyesi bir ileriye taşınırken savcılık, sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler hakkında harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında soruşturma başlatılan kadının, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Birtakım sosyal medya sitelerinde 21.02.2026 günü dolaşıma sokulan, toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirterek yolculardan birine yönelik sarf ettiği “seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım” şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.



Kimlik bilgileri tespit edilmiş olan Y.S. isimli şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.



Şahsın yakalama işlemleri yapılarak ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştır.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.S, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Y.S.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

BİRDEN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKMIŞTI

Kimliği belirlenip gözaltına alınan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.

Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edilmişti.

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklanan şahsın savcılıkta verdiği ifadeye de ulaşıldı.

Dilek Yaman Demir'in haberine göre tutuklanan kadın, ifadesinde "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığımı beyan etmişler.

Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim." dedi.