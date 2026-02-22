Emekli ikramiyeleri için 3 senaryo gündemde

2026 maaş zamlarının netleşmesiyle milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşın gözü, bu kez bayram ikramiyelerine çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alırken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya yükseltildi.

Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur artış oranına eşitlenerek yukarı çekildi.

Zamlı maaşların ödenmeye başlanmasıyla birlikte hükümetin bayram ikramiyesi için atacağı adım merak konusu oldu.

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte 17 milyon kişiyi ilgilendiren bu artışın ne kadar olacağı merak ediliyor.



3 SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

Bayram ikramiyeleriyle ilgili 3 ayrı senaryo dillendiriliyor.

5 BİN LİRA

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere nefes aldırmak için başlatılan uygulamada en son 4 bin lira uygulanmıştı.

Bayram ikramiyesinin 2026'da yüzde 25 oranında zamlanarak 1.000 lira artırılması ve 4 bin liradan 5 bin liraya çıkartılması bekleniyor.



İkramiyenin 5 bin liraya yükselmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin lira alacak.

İkramiyenin 5 bin lira olması hakkında bu artışın bütçeye etkisi ise 150 milyar lirayı aşacak.

5 BİN 500 LİRA

Tutarın 5 bin 500 TL olması durumunda toplam ödeme 11 bin liraya çıkacak.

6 BİN LİRA

Emeklilere ödenecek toplam ikramiyenin 6 bin TL olması halinde ise ödenecek rakam 12 bin liraya çıkacak.

YENİ RAKAM TORBA YASAYA GİRECEK

Bayram ikramiyesiyle ilgili düzenleme, önümüzdeki hafta TBMM'ye sunularak torba teklife eklenecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN SÜRECİ

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında, emeklilere ödenmeye başladı.

İlk ödeme tutarı 1.000 TL olarak belirlendi ve yılda iki kez verildi.

YIL YIL BAYRAM İKRAMİYESİ

2018-2020: 1.000 TL

2021-2022: 1.100 TL

2023: 2 bin TL

2024: 3 bin TL

2025: 4 bin TL

KİMLER YARARLANACAK?

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri

Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri sahipleri

Dul ve yetimler (hisse oranında)

65 yaş aylığı alanlar

Şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri