İstanbul’da sağlık hizmetine yoğun talep: Muayene sayısı 80 milyonu aştı

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da sağlık sistemi, milyonlarca vatandaşa kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Sağlık yükünün büyük bölümünü taşıyan İstanbul’da, 2025 yılı sağlık hizmetleri açısından rekor düzeyde bir yoğunlukla başladı.

ürkiye'nin sağlık hizmetinin yüzde 40'tan fazlasının İstanbul'da sunulduğunu belirten Güner, ana amaçlarının doğru hastanın doğru hekime ulaşması ve şifaya kavuşması olduğunu kaydetti.

SAĞLIK HİZMETİNİN YÜZDE 40'TAN FAZLASI İSTANBUL'DA SUNULUYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki sağlık hizmetinin yüzde 40'tan fazlası İstanbul’da sunuluyor.

Kentte 53 kamu hastanesinin yanı sıra toplam 216 hastanede sağlık hizmeti verilirken, 1096 aile sağlığı merkezi ile 4 bin 600 aile hekimliği biriminde birinci basamak sağlık hizmeti sağlanıyor.

2025'İN İLK 6 AYINDA 80 MİLYONU AŞKIN MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında İstanbul'da 80 milyon 800 binden fazla muayene gerçekleştirildi.

Bunun yanında 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla radyolojik görüntüleme ile tanı-tetkik hizmeti verildiğini açıkladı.

HER İSTANBULLU ORTALAMA 5 KEZ HASTANEYE GİTTİ

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un nüfusu yaklaşık 15,7 milyon.

2025 yılının ilk 6 ayında kent genelinde yapılan 80 milyon 800 bini aşkın muayene, her İstanbullunun bu 6 aylık süreçte ortalama 5 kez sağlık hizmeti aldığı anlamına geliyor.

İLK DURAK AİLE HEKİMİ OLMALI

İstanbul genelinde 1096 aile sağlığı merkeziyle hizmet verdiklerini belirten müdürlük yetkilisi, birinci basamakta sadece muayene değil, laboratuvar ve gerekirse görüntüleme hizmetlerinin de sunulabildiğini aktardı.

Yetkili, vatandaşların sağlık sorunlarında ilk başvurması gereken yerin aile hekimleri olduğunu, ikinci ve üçüncü basamaktaki hekime başvuru gerekliliğinin de yine aile hekimi danışmanlığıyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"AİLE HEKİMİ EN DOĞRU YÖNLENDİRMEYİ SAĞLAR"

Aile hekimliklerinin ortalama 7 dakikalık yürüme mesafesinde yer aldığını vurgulayan yetkili, "Hasta, hastaneye başvurmadan önce buraya gelmeli. Çünkü aile hekimi, vatandaşımıza en doğru yönlendirmeyi sağlayacak kişidir. Ayrıca, teşhis ve tetkik süreçlerini burada kısaltmak da mümkün." dedi.

Yetkili, İstanbul'da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan Hastane Verimlilik Projesine değinerek, bu kapsamda poliklinik, ameliyathane, endoskopi ve kolonoskopi ünitelerinin verimliliğinin yakından takip edildiğini belirtti.

"BÜYÜK ÇAPLI AMELİYATLARDA YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI"

Yetkili, 2025 yılı itibarıyla kamu hastanelerinde gerçekleştirilen büyük çaplı (A grubu) ameliyatlarda yüzde 5’in üzerinde artış yaşandığını, buna karşın özel hastanelerde A grubu ameliyatların azaldığını ifade etti.

Kamu hastanelerinde vatandaşların bekleme süresini azaltmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten yetkili, "İstanbul'da randevu sisteminde yüzde 10'luk bir artış yakaladık. Ayrıca randevuda bekleyen talepler yüzde 40'tan fazla azaldı." diye konuştu.

EN ÇOK SIKINTI YAŞANAN BRANŞLARI SIRALADI

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi ayrıca, en çok sıkıntı yaşanan branşların dermatoloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaş plastik cerrahi randevusu alırken, gerçekten bu branşa mı ihtiyaç duyuyor? Bu sorunun cevabını verecek olan yine aile hekimidir. İstanbul'daki aile hekimlerine düşen ortalama nüfus 3 binin altına düştü. Aile hekimlerine randevulu-randevusuz erişim oldukça kolay. Aile hekimleri vatandaşlarımızın sağlık danışmanları, hatta sağlık avukatlarıdır. İlk temas noktası olan bu merkezler, doğru yönlendirme ve erken tanı açısından kritik öneme sahiptir. Herkesi bu sürece bilinçli şekilde dahil olmaya davet ediyoruz."