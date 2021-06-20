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- İsveç'te 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldı
İsveç'te 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldı
İsveç'te birçok özel sağlık şirketinin 100 bin kişiye sahte koronavirüs negatif PCR testi ile birlikte seyahat belgesi düzenlendiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- AA
- 20.06.2021 - 06:21
İsveç'te özel sağlık şirketlerinin ülke genelinde yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığı öne sürüldü.
Yurt dışına çıkacakların isteği doğrultusunda sahte negatif PCR testli seyahat belgesi de düzenlendiği bildirildi.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
Olayı araştıran savcı Alexandra Bittner, dosyada gizlilik bulunduğunu ve var olan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldığını kaydetti.
İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapmasına rağmen seyahat belgeseli verilmiyor. Bu nedenle yurt dışına çakacaklar özel sağlık şirketlerinden 150 avro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi alabiliyor.