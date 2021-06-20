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İsveç'te 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldı

İsveç'te 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldı

İsveç'te birçok özel sağlık şirketinin 100 bin kişiye sahte koronavirüs negatif PCR testi ile birlikte seyahat belgesi düzenlendiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.