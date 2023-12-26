İzmir Şehir Hastanesi 2 ayda 250 bin hastaya hizmet verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ekim ayında açılan İzmir Şehir Hastanesi'nde toplam 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini duyurdu.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, sağlık sektöründeki büyük atılımına devam ediyor.

Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastaneleri, dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

Muhalefetin takoz olup projeleri durdurmak için elinden geleni yaptığı birçok ilde şehir hastaneleri yükseliyor...

Bu illerden biri de İzmir..

2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, geçtiğimiz ekim ayı hizmete açılarak binlerce hastaya şifa oldu..

60 günde 250 bin hastaya hizmet verdi

Hastanede, 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya ise acil servis hizmeti verildi.

"Ameliyat sayısı 5 bini buldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda tek tek rakam paylaştı: