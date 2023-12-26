Türkiye, sağlık sektöründeki büyük atılımına devam ediyor.
Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastaneleri, dünya tarafından da yakından takip ediliyor.
Muhalefetin takoz olup projeleri durdurmak için elinden geleni yaptığı birçok ilde şehir hastaneleri yükseliyor...
Bu illerden biri de İzmir..
2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, geçtiğimiz ekim ayı hizmete açılarak binlerce hastaya şifa oldu..
60 günde 250 bin hastaya hizmet verdi
Hastanede, 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya ise acil servis hizmeti verildi.
"Ameliyat sayısı 5 bini buldu"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda tek tek rakam paylaştı:
7 bin hastamız yatırılarak tedavi aldı. Bin hastamız ise halen yatarak tedavi görüyor. İzmir Şehir Hastanesinde ilk 2 ayda yapılan ameliyat sayısı ise 5 bini bulmuş durumda.
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