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İHA

İzmir'de yaşayan 68 yaşındaki Muzaffer Acar, uzun süredir şeker hastalığı ile boğuşuyor.

Tek başına yaşadığı için kendisine yeterince iyi bakamayan Acar'ın durumu giderek kötüleşti.

Kısa süre önce de yaşlı adamın ayağında, hastalığına bağlı olarak açık bir yara oluştu.

ACININ GİTMESİ İÇİN, AYAĞININ KESİLMESİNE DE RAZI OLDU

Giderek büyüyen yarada kurtlanma oluşan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanelerde pansuman yapılarak evine gönderildi.

Yaklaşık 3 aydır acılar içerisinde kıvrandığını söyleyen Acar, gerekirse ayağının da kesilmesi talebiyle acılarının dinmesini istiyor.

"YARA HIZLA İLERLİYOR"

Ayağındaki yara yüzünden acı çeken Muzaffer Acar'ın kızı Mircan Nurduhan, babasının bir an önce acılarından kurtulmasını beklediklerini söyledi. Nurduhan, "Babam şeker hastası, diyabetik olarak ayağında yarası var. Aylardır hastanelere götürüyoruz, getiriyoruz. En son bütün tahliller yapıldı, ayak kesilecek denildi ama bir hafta 10 gün bekleyin dediler.

Bugün bir hafta oldu hala haber yok. Babamın durumu çok acil ve bayramdan sonraya kalırsa diye endişe ediyoruz. Bu yara hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu adam mağdur. Biz yetişemiyoruz acılar çekiyor.

"AĞLAYARAK YARDIM İSTİYOR"

Gündüz polikliniklerdeyiz, akşam acil servislerde. Buna bir çare istiyoruz. Acı çekiyor, tek başına yaşıyor. Her seferinde arıyor, ağlayarak bizden yardım istiyor.

Biz de evladı olarak hep yanındayız ama çaresizlik bizi de yıpratıyor. Ona destek olmamız, acısını dindirmemiz lazım." dedi.

Muzaffer Acar'ın oğlu İsmail Acar ise, "Babamız 3 aydır hasta yatalak. Acısına dayanamıyor. Buna bir çözüm arıyoruz, bir çare bekliyoruz acısını dindirmek için." diye konuştu.

"BEN ARTIK DAYANAMIYORUM"

Ayağındaki açık yara yüzünden sürekli acı çektiğini ve artık dayanamadığını söyleyen Muzaffer Acar, gözyaşları içerisinde çektiği acıyı anlattı.

Acar, "Vallahi 3 ay geçti. Böyle pansuman yapıp gönderiyorlar. Orada açık yara var ve sürekli kanıyor, her yer kan oldu. Bana bir çare bulsunlar. Ben artık dayanamıyorum." şeklinde konuştu.