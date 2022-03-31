Koronavirüs ile ilgili gelinen nokta hakkında açıklamalarda bulunan Biden, güçlendirici dozların öneminden bahsetti. Biden, dördüncü doz aşısını kameralar karşısında oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs ile mücadele kapsamında gelinen noktaya ilişkin açıklamalar yaptı.

Konuşmasında güçlendirici dozları ek korumayı sağladığını belirten Biden, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 50 yaş ve üzerindekiler için 4’üncü aşıya izin verdiğini belirterek, “Bu yüzden bugün ikinci güçlendirici aşımı almayı planlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Biden, kameralar karşısında gömleğinin kolunu sıvazlayarak ikinci doz güçlendirici aşısını oldu.

Böylece, koronavirüse karşı Biden dördüncü kez aşılanmış oldu.

“DESTEKLEYİCİ AŞILAR YAPMAK İÇİN YETERLİ KAYNAĞIMIZ VAR”

Biden açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“50 yaş ve üstü kişiler ve bağışıklığı baskılanmış olanlar şimdi iki doz güçlendirici ile daha fazla koruma elde edebilirler.

Joe Biden, 4’üncü doz aşısını kameraların önünde oldu VİDEO



Bu uygun bireylere destekleyici aşılar yapmak için yeterli kaynağımız var ancak Kongre bu mücadeleye finansman sağlamak için harekete geçemezse, ücretsiz aşı ve test kapasitesini Haziran ayının ötesine götüremeyeceğiz. Eğer yatırım yapmazsak, başka bir virüs dalgası vurursa kendimizi savunmasız bulacağız.





“HAYATLARIMIZI GERİ ALMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK”

Şimdi ek tedarik sağlamamız gerekiyor. Harekete geçmek için kendimizi yeni bir dalganın ortasında bulmayı bekleyemeyiz. Kongre artık harekete geçmeli. Hayatlarımızı geri almak için çok çalıştık. Amerikalılar tekrar normal hayatlarını yaşamaya geri döndüler. Şimdi bundan vazgeçemeyiz.”





“EYLEMSİZLİĞİN SONUÇLARI ŞİDDETLİDİR”

Kongreye harekete geçin çağrısında bulunan Biden, "Eylemsizliğin sonuçları şiddetlidir veya yalnızca zamanla büyür. Ama böyle olmak zorunda değil. Birlikte çalıştığımızda neler yapabileceğimizi kanıtladık. Bu yüzden Demokratları ve Cumhuriyetçileri bunu acilen çözmeye çağırıyorum. Birlik olalım, birlikte hareket etmeye devam edelim." dedi.