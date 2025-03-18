Kabızlık sorunu yaşayanlar ne yapmalı

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Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ve dışkının zorlanarak çıkması durumudur.

Bu durum yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Kabızlığı önlemek ve gidermek için ise uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var.

Eğer bu yöntemler yeterli gelmezse, bir doktora danışarak uygun tedavi yöntemleri hakkında da bilgi almanız önerilir.

KABIZLIĞI EN HIZLI NE ÇÖZER

Dışkıyı yumuşatan liften zengin, elma, havuç, incir, üzüm, avokado, kuru erik, kayısı, brokoli, enginar, fasulye, mercimek, kepekli tahıllar ve keten tohumu yanı sıra bol su içmek ve egzersiz yapmak bağırsak hareketlerini tetiklemesi nedeniyle kabızlığı geçirmede etkilidir.

Kabızlık sorununu hafifletmek için aşağıdaki yöntemleri de deneyebilirsiniz:

1. LİF TÜKETİMİNİ ARTIRMAK

Sebze ve Meyve:



Kabuklarıyla yenebilen meyveleri (elma, armut, kayısı, erik) kabuğuyla tüket.



Tam Tahıllar:



Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, kepekli makarna ve kahverengi pirinç tercih et.



Baklagiller:



Mercimek, nohut, fasulye gibi lif açısından zengin yiyecekleri tüket.

2. BOL SU İÇMEK

Günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen göster.



Sabah aç karna 1 bardak ılık su içmek bağırsakları harekete geçirebilir.

3.PROBİYOTİK ALIMINI ARTIRMAK

Yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalar bağırsak sağlığını destekler.

4. BOLCA HAREKET

Düzenli yürüyüş yapmak ve egzersiz bağırsak hareketlerini hızlandırır.

5.DOĞAL MÜSHİL ETKİSİ OLAN BESİNLER

Kuru erik ve kayısı:



Sabah aç karna birkaç tane kuru erik veya kayısıyı ılık suyla tüketebilirsin.



Zeytinyağı:



Sabah aç karna 1 yemek kaşığı zeytinyağı içmek bağırsakları yumuşatabilir.

6. STRESTEN UZAK DURMAK

Stres bağırsak hareketlerini yavaşlatabilir.



Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri rahatlatıcı olabilir.

7. TUVALET ALIŞKANLIĞI