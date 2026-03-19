Kahramanmaraş'ta 4 yıl süren hıçkırık çilesi bir haftada sona erdi

Kahramanmaraş’ta yaşayan 65 yaşındaki Hanifi Özdemir, yaklaşık dört yıl boyunca aralıklarla ortaya çıkan ve günlerce kesilmeyen hıçkırık nöbetleri nedeniyle zor bir dönem geçirdi.

Her atakta günlerce süren hıçkırık nedeniyle uyku uyuyamayan ve yemek yemekte zorlanan Özdemir’in yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilendi. Nöbetler bazen birkaç gün kesilse de kısa süre sonra yeniden başlıyordu.

Şikayetlerinin artması üzerine yakınlarının tavsiyesiyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne başvuran Özdemir, burada yapılan tetkiklerin ardından tedavi altına alındı.

TEDAVİ SONRASI HIÇKIRIK TAMAMEN KESİLDİ

Hastanede uygulanan tedavinin ardından Özdemir’in uzun süredir devam eden hıçkırık nöbetleri kısa sürede sona erdi. Yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından hastanın şikayetlerinin tamamen ortadan kalktığı bildirildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Rana Tuna Doğrul, hastanın uzun süredir devam eden dirençli hıçkırık problemi nedeniyle kliniğe başvurduğunu belirterek tedavi sonrası olumlu sonuç alındığını söyledi:

Başladığımız tedaviyle birlikte yaklaşık 4-5 gündür hastamızda hıçkırık görülmüyor. Uzun süredir devam eden dirençli hıçkırık şikayeti tamamen ortadan kalktı.

"GECE GÜNDÜZ SÜRÜYORDU, YEMEK YİYEMİYORDUM"

Yaşadığı süreci anlatan Hanifi Özdemir ise hıçkırık nöbetlerinin hayatını ciddi şekilde zorlaştırdığını dile getirdi:

Hıçkırığın ne zaman geleceğini bilemiyordum, aniden başlıyordu. Geldiğinde 4-5 gün boyunca hiç kesilmiyordu, gece gündüz devam ediyordu. Bu yüzden yemek yiyemiyor, uyuyamıyordum. Düzenim tamamen bozulmuştu.

Tedavi sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Özdemir, “Hıçkırığım geçtiği için çok mutluyum. Bayram için memleketime gidiyorum. Sanki ikinci kez bayram yaşıyorum.” dedi.

UZZMANLARDAN UYARI: "UZUN SÜREN HIÇKIRIK İHMAL EDİLMEMELİ"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği Uzmanı Dr. Kübra Erdoğan ise hıçkırığın diyafram kasının istemsiz kasılması sonucu ortaya çıktığını ve çoğu zaman kısa sürede geçtiğini söyledi.

Erdoğan, 48 saatten uzun süren ve kişinin günlük yaşamını etkileyen hıçkırıkların mutlaka bir sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun süren hıçkırığın; beyin enfeksiyonları, akciğer hastalıkları, kalp rahatsızlıkları, sindirim sistemi sorunları, bazı ilaçların yan etkileri veya psikolojik nedenlerden kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

Yapılan tetkiklerde Özdemir’de ciddi bir organik hastalık saptanmadığını belirten uzmanlar, uygulanan tedavi ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle hastanın şikayetlerinin tamamen ortadan kalktığını bildirdi.