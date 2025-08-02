Kakule nedir? Kakule faydaları nelerdir?

Keskin aroması ve kendine has tadıyla bilinen kakule, hem mutfaklarda hem de geleneksel tıpta sıkça kullanılan bir bitki türüdür.

Özellikle Asya ve Orta Doğu mutfağında baharat olarak yer bulan kakule, son yıllarda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekmektedir.

Peki, kakule tam olarak nedir ve ne işe yarar? İşte kakulenin faydaları ve kullanım alanları…

Kakule, zencefilgiller familyasından gelen, hoş kokulu ve aromatik bir baharat türüdür. Genellikle yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere üç çeşidi bulunan kakule, özellikle Hindistan, Sri Lanka ve Güneydoğu Asya'da yaygın olarak yetiştirilir. Hem tohumları hem de kapsülleri kullanılan kakule; çay, kahve, tatlı ve yemeklere aroma katmak için tercih edilir.

Besin değeri bakımından oldukça zengin olan kakule, antioksidan, antienflamatuar ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleriyle bilinir. Ağız kokusunu gidermeden mide problemlerine kadar birçok alanda fayda sağlayan kakule, aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler, kan dolaşımını iyileştirir ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir.

Ancak fazla tüketimi bazı yan etkilere yol açabileceğinden, ölçülü kullanılması önerilir.