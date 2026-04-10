Kalp atış hızı nasıl düşürülür

Dinlenme esnasında kalp atışı dakikada 100'ün üzerinde olan kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma riski yüzde 78 daha fazladır.

Dinlendiğiniz sırada kalbin çok hızlı atıyorsa bu sağlığınızın yerinde olmadığına veya ciddi derecede stres altında olduğuna işaret edebilir.

Bu nedenle istirahat halindeki nabız değerlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve gerektiğinde bir uzmana başvurulması büyük önem taşıyor.

Evde ise hızlı kalp atışını normale döndürmek için bazı egzersizler bulunuyor.

İşte, kalp ritmini düzenleyen yöntemler...

4-7-8 nefes alma tekniğini deneyin.

4'e sayana kadar nefes almak, 7'ye sayana kadar nefesi tutmak ve 8'e sayana kadar nefesini “rüzgar” sesi çıkararak vermek şeklindedir. Egzersizi 3 ya da daha fazla kere tekrarlayın.

Derin bir nefes aldıktan sonra karın kaslarını bağırsaklarını harekete geçirmek için sıkın.

Beş saniye boyunca basınç uygulamaya devam et ve ardından kaslarını serbest bırakın. İstenen etkiyi yaratmak için bunu birkaç kez uygulamanız gerekebilir.

Karotis arter (şah damarı) boynunda, vagal sinirin yanında bulunur.

Kalp atışlarınızı yavaşlatmak için damara parmak uçlarınla hafifçe masaj yaparak vagal sinirini uyarmaya çalışın.

Kalp atışlarını düzenlemeye yardımcı olan kalp-dostu gıdalar tüketin. Daha fazla somon, sardalya veya uskumru, tam tahıl, yeşil yapraklı sebzeler, yemişler ve muz ve avokado gibi potasyum yönünden zengin gıdalar tüketmeye çalışın.

Dışarıda yeşil alanlarda olmak kalp ritmini ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve stresi azaltması, ruh halini iyileştirmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi gibi diğer çeşitli sağlık faydaları da sağlar.

Zihinde canlandırma tekniğini kullanarak ve seni mutlu eden yerleri düşünerek zihnini ve bedeninizi sakinleştirin. Örneğin, sizi rahatlatan bir hayal, bir doğa manzarası veya güzel bir duvar resmini düşünebilirsiniz.

