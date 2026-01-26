Karantina başladı! Yeni virüs alarmı: Direkt beyni vuruyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, yeni bir virüs tehlikesinde...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da yeniden ortaya çıkan ve tedavisi olmayan Nipah virüsü için acil araştırma çağrısında bulundu.

Adını Malezya'nın Nipah bölgesinden alan virüse, ilk kez 1998'de Malezya ve Singapur'daki domuz besicilerinde rastlandı.

KARANTİNA BAŞLADI

Sağlık otoritelerinin verdiği bilgiye göre, Nipah virüsü eyalet başkenti Kalküta'ya yakın yerleşimlerde tespit edildi.

İlk incelemelerde hastalığın kontrol altına alınabilmesi için acil temas taraması yapılmasına karar verildi ve risk grubunda yer alan kişiler izlemeye alındı.

Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan virüs nedeniyle Batı Bengal'de karantina önlemleri artırıldı.

ÇOK BULAŞICI

Uzmanlar, Nipah virüsünün hayvanlardan insanlara geçebildiğini, özellikle yarasa ve domuzlar aracılığıyla bulaştığını, ayrıca insandan insana da yayılma riski taşıdığını vurguluyor.

Hindistan genelinde yaygın olarak görülen meyve yarasalarının virüsün doğal taşıyıcısı olduğu biliniyor.

Nipah virüsü bulaşanlarda, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kusma ve kronik solunum sıkıntısı gibi bir dizi belirtiler baş gösterebiliyor.

Ağır vakalarda ise virüs beyin iltihabına yol açarak 24-48 saat içinde koma ve ölümle sonuçlanabiliyor.

AŞISI YOK

DSÖ'ye göre Nipah virüsünde vaka ölüm oranı, tahmini yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor.

Virüse karşı herhangi bir aşı bulunmuyor. Hastalara, genellikle destek tedavisi niteliğinde uygulamalar yapılıyor.