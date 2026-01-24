Mide sorununun nedeni her zaman yemekler değil: Cevap sanılandan farklı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Narenciye, kahve, gazlı içecekler ve acı baharatlar mide yanması ve reflüyle sıkça ilişkilendirilse de uzmanlara göre asitli gıdalar herkes için aynı etkiyi göstermiyor.

Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, mide sağlığını korumada yalnızca ne yediğimizin değil, nasıl ve ne zaman tükettiğimizin de belirleyici olduğunu vurguladı.

"MİDE ASİDİ, SİNDİRİM VE BAĞIŞIKLIK AÇISINDAN HAYATİ ROL OYNAR"

Mide yanması, göğüs ortasında yanma ve reflü şikayetleri birçok kişinin yaşam kalitesini düşürüyor.

Ancak bu yakınmaların nedeni her zaman asitli gıdalar olmayabiliyor.

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Sarıkaya, sağlıklı bir midede asitli besinlerin tek başına sorun yaratmayacağını belirterek mide asidinin sindirim ve bağışıklık açısından hayati rol oynadığını söyledi.

"ASİTLİ GIDALAR SAĞLAM MİDEDE HER ZAMAN SORUN YARATMAZ"

Asitli gıdaların mide üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Sarıkaya, şunları söyledi:

Normal ve sağlıklı bir midede asitli gıdalar tek başına mide yanması ya da reflüye neden olmaz. Mide asidi; proteinlerin sindirimi, B12 vitamini ve demir emilimi için gereklidir ve bakterilere karşı koruyucu bir rol oynar. Ancak bazı durumlarda asitli gıdaların mevcut hasarı arttırabilir.



Helikobakter Pilori enfeksiyonu ya da ağrı kesicilerin mideye verdiği hasar varsa, asitli gıdalar bu hasarın etkisini artırabilir. Bazı kişilerde ise herhangi bir hasar olmadan da mide hassasiyeti gelişebilir.

TOK KARNINA TÜKETİN UYARISI

Asitli gıdaları tamamen yasaklamanın her zaman gerekmediğini vurgulayan Prof. Dr. Sarıkaya, şu sözleri kullandı:

Bu tür gıdalar mümkünse tok karnına tüketilmeli. Tokken mide asidi gıdalarla tamponlandığı için şikayetler daha hafif seyreder.



Asitli ve gazlı gıdaların mide ve karın ağrısı, göğüs ortasında yanma, ağıza acı-ekşi tat gelmesi, şişkinlik ve gaz, gece öksürüğü, ses kısıklığı ve ishal gibi şikayetlere yol açabiliyor.



Bu yakınmalar her bireyde aynı şekilde ortaya çıkmıyor ve her gıda her kişide aynı etkiyi göstermiyor.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Reflü ve mide yanması yaşayanlara önemli önerilerde bulunan Prof. Dr. Sarıkaya, şöyle konuştu: