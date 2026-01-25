Sodanın hem faydası hem zararı çıktı! Oytun Erbaş'tan "soda" açıklaması...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Soda, bazen midemizi rahatlamak için bazen de ferahlatıcı bir içecek olarak sık sık tüketiliyor.

Soda içmenin sadece faydalı olduğu sanılsa da, bazı zararları da bulunuyor.

Ensonhaber'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oytun Erbaş, soda içmenin ve sürmenin artı ve eksilerinden bahsetti.

SODA İÇMEK FAYDALI MI ZARARLI MI

Soda içmek faydalı mı sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, "Sodanın içerisinde en çok bulunan şey karbonat ve magnezyumdur. Magnezyum cilde iyi gelir. Sürmek de iyidir, içmek de iyidir; ama sodanın bir sıkıntısı var. Sodanın içinde ağır metal de var. Bunu unutmayın." dedi.

Ağır metaller kanser yapar. Burada önemli olan şu: Bazı maden suları efsaneyken, bazı maden suları çok sıkıntılıdır.

Bazı maden sularında lityum vardır; depresyonu önler, intiharı önler. Bazı maden sularında ise korkunç arsenik vardır." ifadelerini kullandı.