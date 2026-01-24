Çanakkale'de acil serviste anne-oğul mesaisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meslekte 40 yılı geride bırakan hemşire Gülcan Bulan, bunun 21 yılını acil serviste görev yaparak geçirdi. Nöbetler ve yoğun mesailer nedeniyle oğlu Burak Can Bulan’ın çocukluğu da zaman zaman hastane koridorlarında geçti.

MÜHENDİSLİKTEN TIBBA UZANAN YOL

Üniversite tercihinde ilk olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kazanan Burak Can Bulan, bu alanın kendisine uygun olmadığını fark edince yeniden sınava girdi. Annesinin sağlık sektöründeki tecrübesinin de etkisiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Bulan, eğitimini tamamlayarak doktor oldu.

AYNI HASTANEDE, AYNI SERVİSTE

Tekirdağ’daki görevinin ardından bir hafta önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine atanan Burak Can Bulan, acil serviste annesiyle mesai arkadaşı oldu. Anne-oğul, zaman zaman aynı nöbette görev yapıyor.

"GÜNEŞ DAHA FARKLI DOĞDU"

Hemşire Gülcan Bulan, oğlunun tıp fakültesini kazanmasının kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, birlikte çalışmaya başladıkları ilk gün yaşadığı duyguları anlattı. O sabah işe giderken her şeyin daha aydınlık geldiğini ifade eden Bulan, yıllardır severek çalıştığı acil serviste oğluyla birlikte görev yapmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini söyledi.

İŞ EVDE DE DEVAM EDİYOR

Anne Bulan, iş dışında da evde vakalar üzerine fikir alışverişi yaptıklarını belirterek, oğlunun daha önce görev yaptığı Tekirdağ’daki deneyimlerini de sık sık paylaştığını aktardı. Bundan sonra da birlikte hastalara yardımcı olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"TATLI BİR DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Pratisyen hekim Burak Can Bulan ise çocukluğundan bu yana acil servis ortamına aşina olduğunu, mesleği annesinden görerek tanıdığını söyledi. Annesiyle aynı birimde çalışmanın kendisi için hem gurur verici hem de keyifli olduğunu vurgulayan Bulan, görev sırasında birbirlerine danışarak hareket ettiklerini belirtti.

MESLEK HİYERARŞİSİ, DUYGULARIN ÖNÜNDE

Annesine mesleki talimat vermenin ilk başta ilginç geldiğini ifade eden Bulan, meslek hiyerarşisinin gereği olarak bu duruma kısa sürede alıştıklarını söyledi. Meslektaşlarının da anne-oğul birlikte çalıştıklarını gördüklerinde şaşkınlık yaşadığını ekledi.

Burak Can Bulan, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak üroloji alanında uzmanlaşmayı hedeflediğini dile getirdi.