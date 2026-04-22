Kastamonu Üniversitesi’nde kalça protezi ameliyatlarını kolaylaştıran alet tescillendi

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yenilikçi bir cerrahi alet, ortopedi alanında önemli bir ihtiyaca çözüm sunuyor. Kalça protezi ameliyatlarında cerrahın görüşünü artıran ve operasyon sürecini kolaylaştıran sistem, resmi olarak tescil edilerek bilim dünyasına kazandırıldı.

AMELİYAT SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRAN TASARIM

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Fatih Uğur tarafından geliştirilen alet, özellikle kalça protezi operasyonlarında karşılaşılan teknik zorlukları azaltmayı amaçlıyor. Sistemin en dikkat çeken özelliği, ameliyat sırasında cerrahın görüş alanını açık tutarak daha kontrollü bir çalışma imkânı sağlaması.

İKİ PARÇALI SİSTEMLE DAHA GÜVENLİ OPERASYON

İki ana bileşenden oluşan cerrahi alet, yumuşak dokuları kontrollü şekilde uzaklaştırırken kemiğin pozisyonunu sabit tutabiliyor. Bu sayede protezin doğru açıyla yerleştirilmesi kolaylaşırken, operasyon sırasında oluşabilecek hataların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

HATA RİSKİ AZALIYOR, SÜRE KISALIYOR

Uzmanlara göre kalça protezinin doğru konumlandırılması, hastanın ameliyat sonrası hareket kabiliyeti ve protezin uzun ömürlü olması açısından kritik önem taşıyor. Geliştirilen sistem, kemikte oluşabilecek pozisyon değişikliklerini anlık olarak fark etmeye yardımcı olarak yanlış yerleştirme riskini azaltıyor.

Ayrıca sürekli elde tutulması gereken ekipman ihtiyacını düşüren sistem, cerrahın iş yükünü hafifletirken çevre dokuların zarar görme ihtimalini de minimize ediyor.

RESMİ TESCİL ALDI

Geliştirilen cerrahi alet, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek koruma altına alındı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal, üniversitede yürütülen Ar-Ge çalışmalarının somut çıktılar üretmeye devam ettiğini belirtti. Topal, akademik bilginin sağlık alanında doğrudan fayda sağlamasının önemine dikkat çekerek, yerli teknoloji üretimini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Geliştirilen cerrahi aletin, hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırması hem de yerli tıbbi teknoloji üretimine katkı sağlaması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.