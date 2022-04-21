Kinder sürpriz yumurtalar neden toplatılıyor? 'Öldürücü bakteri' riski...

Çikolata krizi büyüyor... Türkiye'de son dakika kararıyla Kinder marka sürpriz yumurtaların toplatılması kararı alındı. Peki Kinder sürpriz yumurtalar neden toplatılıyor? Bakanlık açıkladı...

Çocukların en sevdiği atıştırmalıklardan olan sürpriz yumurta, son günlerde oldukça tehlikeli bir konuyla gündemde.

Kinder markasına ait sürpriz yumurtalardaki "salmonella bakterisi", tüm dünyada alarm verdi.

Endişe verici ve bulaşıcı olan Salmonella salgını, çikolatalar ile yeniden ortaya çıktı.

Kinder Sürpriz yumurtalarından bulaştığı belirtilen ve çok sayıda çocukta tespit edilen salmonella hastalığı, İngiltere’de görüldü.

Tehlike yaratan salgın nedeniyle İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero’nun bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder marka ürünlerle ilgili toplatılma kararı aldı.

Çocuklarına sürpriz yumurta alan ebeveynler ise konuyla ilgili paniğe kapıldı.

Peki Türkiye'deki Kinder sürpriz yumurtalarda salmonella çıktı mı? Sürpriz yumurtalar neden toplatılıyor? İşte detaylar...

Kinder sürpriz yumurtalar neden toplatılıyor?

Salmonella şüphesiyle harekete geçen Bakanlık, ürünlerin toplatılmasını ve analiz edilmesini talep etti.

Türkiye'deki sürpriz yumurtalarda Salmonella görüldü mü sorusuna yanıt ise Ferrero Türkiye'den geldi.

Ferrero Türkiye, "Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz." açıklamasında bulundu.

Firma, ürünlerinde herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını belirtti.

Kinder markası hangi ülkenin?

Ferrero Türkiye, Ferrero Grup’un bir parçası olarak 1999 yılında, grubun önde gelen markaları Nutella, Kinder Surprise, Ferrero Rocher’i Türk tüketicisiyle buluşturmak amacıyla kuruldu.

Salmonella belirtileri

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.