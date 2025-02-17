Kış aylarında saç dökülmesinin nedenleri

Haber Merkezi

Mevsimsel değişiklikler kuvvetli rüzgarlar, beslenme eksiklikleri, stres, yaşlanma ve mevsimsel sıcaklıklar gibi faktörler nedeniyle saç dökülmesi daha belirgin hale gelebilir.

Kış aylarında saç dökülmesi, birçok insanın yaşadığı yaygın bir durumdur ve bunun birkaç sebebi olabilir:

1. Soğuk hava ve nem kaybı

Soğuk hava, saç derisini kurutarak saç köklerinin zayıflamasına neden olabilir.

İç mekanlarda kullanılan ısıtıcılar da havadaki nemi azaltarak saçın kurumasına ve kırılgan hale gelmesine yol açar.

2. Düşük güneş ışığı ve D vitamini eksikliği

Kış aylarında güneş ışığına daha az maruz kalındığı için D vitamini eksikliği görülebilir.

D vitamini, saç foliküllerinin sağlığı için önemlidir; eksikliği saç dökülmesini tetikleyebilir.

3. Kan dolaşımının yavaşlaması

Soğuk hava, kafa derisindeki kan dolaşımını yavaşlatabilir.

Bu da saç köklerine yeterince oksijen ve besin ulaşamamasına neden olur, dolayısıyla saç dökülmesi artabilir.

4. Mevsimsel dökülme

Saçın büyüme döngüsü mevsimlere bağlı olarak değişebilir.

Kışın, özellikle sonbahardan geçişte, saçlar dinlenme (telogen) fazına girerek dökülme oranı artabilir.

5. Stres ve mevsimsel depresyon

Gün ışığının azalması ve havaların soğuması, mevsimsel depresyonu ve stresi artırabilir.

Stres, saç dökülmesini tetikleyen en önemli faktörlerden biridir.

6. Beslenme alışkanlıkları

Kış aylarında sağlıklı beslenme bazen ihmal edilebilir.

Protein, demir, çinko ve B12 vitamini eksikliği saç dökülmesini artırabilir.

7. Sıcak su ile saç yıkama

Kışın sıcak suyla saç yıkamak saç derisini kurutabilir ve saç tellerini zayıflatabilir.

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