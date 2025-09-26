KKKA'dan 110 hastadan 100'ü kurtarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisinde elde edilen başarı oranına dikkat çekti. Şengönül, “110 hastadan 100’ünü yaşama döndürdük. Bu başarı oranı Türkiye’de başka hiçbir merkezde yok.” dedi.

204 HASTA BAŞVURDU, 110'U POZİTİF ÇIKTI

Basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Şengönül, bu yıl hastaneye KKKA şüphesiyle 204 kişinin başvurduğunu belirtti. Test sonucu pozitif çıkan 110 hastadan 10’unun hayatını kaybettiğini aktaran Şengönül, “Ölümler genellikle geç başvuru yapan ya da keneyi kendisi çıkaran hastalarda görüldü. Başarı oranımız yüzde 90’ın üzerinde.” ifadelerini kullandı.

37 VAKA ÇOCUK HASTALARDAN

Şengönül, bu yılki KKKA vakalarının 37’sinin çocuk olduğunu vurgulayarak, sağlık personelinin deneyimi sayesinde ölüm oranlarının ciddi şekilde düştüğünü söyledi. Ayrıca kampüs içinde yıl boyu ilaçlama yapıldığını belirtti.

AŞI ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

SCÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan ise KKKA’ya karşı geliştirilen aşı hakkında bilgi verdi. İsveç kökenli çalışmaya üniversitenin de katkı sunduğunu belirten Doğan, “FAZ-1 tamamlandı, FAZ-2’ye geçildi. Önümüzdeki yıl Türkiye’de de denemeler yapılacak. 2026 yılında aşının yaygın kullanımda olması bekleniyor” dedi.