Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılacak 6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılıyor.

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Sağlık alanında son yıllarda başlayan şehir hastanesi projeleri bir bir tamamlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bugün açılacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi, sağlık sisteminin gücüne güç katacak.

1218 yatak kapasiteli

Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı.

218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek.

Depreme karşı 1069 sismik izolatör

Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.

"Şehir hastanelerimizi yaygınlaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız. Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.