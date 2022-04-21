Vakalardaki düşüşe değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Pehlevan, “Koronavirüs servislerinde yatan hasta sayımız son derece düştü. Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık” dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının da etkisi ile birçok hastanede yoğun bakım yatış sayısında azalma meydana geldi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan da çoğu hastanede koronavirüs servislerinin kapandığını söyledi.

Vakalardaki düşüşün serviste ve yoğun bakımda yatan hasta sayısına da yansıdığını söyleyen Pehlevan, şu ifadeleri kullandı:

“Çok şükür, Kocaeli'de koronavirüs servislerinde yatan hasta sayımız son derece düştü. Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık. Merkezde ve Gebze'de, belirli hastanelerde koronavirüs servisini her ihtimale karşı açık tutuyoruz. Fakat orada da yatak sayısı, son derece az bir şekilde hizmete devam ediyor. Yoğun bakımlarda da vaka ve entübe sayımız düştü. Diğer yandan çoğu hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisini kapattık, normal rutin işleyişimize geçmiş durumdayız.”

Kocaeli'de, çoğu hastanede korona servisleri kapandı VİDEO



“Yatan yoğun bakım hastalarımızın büyük çoğunluğu ileri yaş ve aşı olmamış”

DHA’nın haberine göre; yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun aşısız, eksik aşılı ya da ileri yaştaki kişiler olduğunu vurgulayan Dr. Pehlevan, sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü:

“Vaka sayılarında 100'lü rakamlara hatta daha aşağılara düşmeye başladık. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayımız son derece düşük, entübe hasta sayımız son derece düşük. Burada aşılamanın da önemi çok yüksek. Yatan yoğun bakım hastalarımızın büyük çoğunluğu ileri yaş ve aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış hastalar. İnşallah yakın zamanda tedavileri tamamlanacak. Hiçbir hastamızın yoğun bakımda ya da hastanede kalmayacağını umuyoruz. Havaların ısınması, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların açık alanlarda vakit geçirmesi ile beraber vakaların da minimum sayıya ineceğini umuyoruz.”