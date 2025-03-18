Kolon kanseri kadınlarda 2'nci erkeklerde 3'üncü sırada

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Makattan kan gelmesi, dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler, hem kabız hem ishal olunması, tuvalet yapılmasına rağmen rahatlayamama (makatta dolgunluk) hissi, karın ağrısı, kilo kaybı, kansızlık, solukluk ve şişkinlik; kolon kanserinin belirtileri olarak sıralanıyor.

Türk Gastroenteroloji Derneği, tarama testlerinde yakalanan kanserlerden birinin kolon (kolorektal) kanseri olduğunu belirtiyor.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, kolon kanseri için "Şu anda kadınlarda 2'nci, erkeklerde ise 3'üncü sırada yer alıyor. Kalın bağırsağın kanserleri doğuştan, genetik kanser türlerinde olabildiği gibi sonradan da oluşabiliyor." dedi.

KOLON KANSERİ TARAMA TESTLERİNDEN YAKALANIYOR

Tarama testlerinde yakalanan kanser türlerinden birinin kolon kanseri olduğunu aktaran Cindoruk, "Genç hastalarda son günlerde kanser sıklığında bir artış var. Bunun nedenleri arasında beslenme alışkanlığı, çevresel faktörler, mikrobiyatanın bozulması ve immün sistemini etkileyen stres faktörü yer alıyor." diye konuştu.

"KOLON KANSERİ ÖNLENEBİLEN BİR HASTALIK"

Cindoruk, kolon kanserinin önlenebilen bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "Tam zamanında yakalanırsa yüzde 95'lik sağ kalım var. Bu hiçbir kanser türünde yok. O yüzden kolon bizim sadık dostumuz. 'Geç kalmaktan korkun' diyoruz. Erken yakalandığınızda korkmayın." ifadelerini kullandı.

"45 YAŞINDAKİ KİŞİLER MUTLAKA TARAMA YAPTIRMALI"

Uzmanlar, hiçbir şikayeti olmasa da 45 yaşına gelen kişilerin mutlaka tarama programlarına katılmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

Bağırsak alışkanlığı değiştiyse, kilo kaybı ya şiddetli karın ağrısını yaşanırsa beklemeden hemen doktora başvurulmalı.

En önemli alarm verici belirti ise dışkı alışkanlığındaki değişiklik.

AKDENİZ TİPİ DİYET

Prof. Dr. Zahide Şimşek de meyve sebze ağırlıklı lif yoğunluğu fazla beslenmenin önemine işaret ederek, "Et tüketiminin çok fazla olmaması gerekiyor. Bu açıdan da Akdeniz tipi diyet aslında beslenme ve kolon sağlığı açısından çok önemli. Sigara ve alkol azaltılmalı, fiziksel aktivite de mutlaka yapılmalı." dedi.

"HAFTADA EN AZ 3 GÜN YOĞURT TÜKETİN"

Prof. Dr. Tarkan Karakan ise kolon kanseri ve mikrobiyata ilişkisine ilişkin bilgi verdi. ABD'de 150 bin kişi üzerinde bir çalışma yapıldığını aktaran Karakan, şunları kaydetti: