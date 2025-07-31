Kulak kiri hastalığınızı söylüyor: Teşhis konuldu

Genellikle bir tür vücut atığı olarak görülen kulak kiri (serumen), artık biyomedikal bir bilgi kaynağı haline gelme potansiyeli taşıyor.

Analytical Chemistry dergisinde 28 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Çin'deki Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir ekip, araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, 108'i Parkinson hastası olan toplam 209 kişiden kulak kiri örnekleri analiz edildi.

Gönüllülerden elde edilen veriler, Parkinson ile ilişkili bu dört özel VOC'yi tespit edebilen bir yapay zekâ modelini eğitmek için kullanıldı.

Uzmanlar, kulak kirindeki belirli kimyasal bileşikleri analiz ederek Parkinson hastalığını yüksek bir doğruluk oranıyla tespit etmeyi başardı.

Çalışmanın yazarlarına göre geliştirilen bu sistem, Parkinson vakalarını %94 gibi etkileyici bir başarı oranıyla tespit edebiliyor.

Bilim insanları, tekniğin küresel ölçekte doğrulanması için daha fazla katılımcıyla, farklı etnik grupları kapsayan ve hastalığın çeşitli evrelerini içeren daha kapsamlı testlerin yapılması gerektiğini belirtiyor.