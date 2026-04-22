Kuzu kulağının en ilginç faydası ortaya çıktı

Doğada kendiliğinden yetişen ve sofralara ferahlatıcı tadıyla gelen Rumex acetosa, yani kuzu kulağı, özellikle ilkbahar aylarında en çok tüketilen yeşilliklerden biri arasında yer alıyor.

Hafif ekşimsi aromasıyla salatalardan çorbalara kadar pek çok tarifte kullanılan bu bitki, uzun yıllardır sofralarda kendine yer buluyor.

Besin değeri açısından da öne çıkan kuzu kulağı, içerdiği vitamin ve minerallerle dengeli beslenmeye katkı sağlayabiliyor.

GİZLİ DESTEKÇİ

Kuzu kulağını asıl ilginç kılan şey, tek başına sunduğu faydadan çok başka besinlerle birlikte yarattığı etki.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde, özellikle bitkisel kaynaklı demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı oluyor.

Yani tabağınızdaki diğer besinlerin değerini adeta yükselten bir rol üstleniyor.

Yani kuzu kulağı, sadece bir yeşillik değil; aynı zamanda sofradaki besinlerin etkisini artıran gizli bir destekçi gibi çalışıyor.