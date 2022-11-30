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    Macun masrafına bay bay... Dişlerinizi tek malzemeyle fırçalayın! Her evde var...

    Diş sağlığınızı korurken aynı zamanda beyazlık sağlayacak doğal bir ürün, tüm alışkanlığını değiştirecek... İşte dişleri bembeyaz yapan macun alternatifi...
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 14:40
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    Macun masrafına bay bay... Dişlerinizi tek malzemeyle fırçalayın! Her evde var...

    Diş sağlığı iyi bir gülüş ve sağlıklı ağızlar için ilk kriterdir. Düzenli diş ve dil temizliği ağzınızı kötü kokulardan arındıracak, yemek kalıntılarını giderecek ve beyaz bir gülüş sağlayacaktır.

    Diş macunları son dönemde hem artan fiyatlardan kaynaklı hem de diş minesine verdiği zarar nedeniyle alternatif seçeneklerin arandığı ürünler arasında.

    Bu nedenle evdeki malzemelerle diş temizliği konusunda araştırmalar hız kazandı.

    Hiçbir kozmetik ürüne maruz kalmadan cep dostu bir seçenek ile dişlerinizi fırçalayabilir, beyaz gülümsemeye kavuşabilirsiniz.

    Macun masrafına bay bay... Dişlerinizi tek malzemeyle fırçalayın! Her evde var... #1

    Kahve telvesiyle diş fırçalayın

    Kahveyi içecek olarak tüketmenin dişleri sararttığı bir gerçektir. Ancak kahve taneciklerini özellikle telvesini peeling olarak kullandığınızda etkisine inanamayacaksınız.

    İçtiğiniz kahveyi ziyan etmeden telvesini bir kaba alın. Islattığınız diş fırçanızı telveye batırın ve fırçalamaya başlayın. 2 dakika sonra ağzınızı çalkalayın.

    Düzenli olarak  yapılan bu yöntem sonunda dişlerinizin daha beyaz olduğunu ve artık kolay kolay sararmadığını da göreceksiniz.

    Macun masrafına bay bay... Dişlerinizi tek malzemeyle fırçalayın! Her evde var... #2


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