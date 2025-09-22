Malatya'da 1,5 yıllık öksürüğün nedeni kabak çekirdeği çıktı

Malatya'da yaşayan ve yaklaşık 1,5 yıldır öksürük şikayeti olan Aysel Türkeş, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Türkeş'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı.

"KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇIKARTILAN HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Tetkikler sonucunda Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi.

Türkeş'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı.

İşlem sonrası Türkeş, sağlığına kavuştu.

"AKCİĞERLERİNDE YABANCI BİR CİSİM GÖRDÜK"

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk."

Aysel Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.