Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabul edilen yasayla birlikte sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan Malpraktis davalarında, tazminatı devletin üstleneceğini duyurdu.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Teklifle birlikte Malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kararla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstlenecek

Bakan Koca, kabul edilen yasayla birlikte sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan Malpraktis davalarında, tazminatı devletin üstleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve milletvekillerine teşekkürlerini ileten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"MECLİS’TEN GEÇTİ! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.



Sn. Cumhurbaşkanımızın 14 Marttaki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, Malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis’te tecelli eden Milli İradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum

DEVAM EDEN MALPRAKTİS DAVALARI? Devam eden Malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da, sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek."



Malpraktis (Doktor hatası) nedir

Anayasa ile güvence altına alınmış olan vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı hakkının temel istisnasını, tıbbi müdahaleler oluşturur. Doktorlar, hastanın sağlığına kavuşabilmesi adına, mesleğinin doğası gereği, hasta açısından birtakım riskler barındıran tıbbi müdahalelerde bulunabilmektedir.

Ancak bu riskler gerekli tüm dikkat ve özen gösterilmiş olsa dahi kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkabilir. Oldukça yüksek risk seviyesine sahip olan tıbbi uygulamalarda, izin verilen riskin tıbbi karşılığı “Komplikasyon“; tedbirsizlik, dikkatsizlik hali ise “Malpraktis” olarak değerlendirilir.

Bu durumda, doktor hatası nedeniyle zarara uğrayan kimsenin, doktora ve tıbbi müdahalenin gerçekleştiği sağlık kurumuna karşı maddi ve manevi tazminat davası açarak, uğranılan zararın giderilmesini talep edebilir.