Ne yoga, ne plates! Gençler bu spora bayılıyor

Gençler, pilates, yoga ve spinning gibi popüler egzersizleri bir kenara bırakıp “Japon yürüyüşü”ne yöneliyor.

Aslen yaşlı bireylerin sağlıklı kalmaları için geliştirilen bu egzersiz, “3-3 yürüyüş modeli” ile dikkat çekiyor.

Üç dakika tempolu yürüyüşün ardından üç dakika yavaş tempoda yürüyüşle devam eden bu döngü, haftada dört gün 30 dakikalık seanslarla uygulanıyor.

GENÇLERİN FAVORİSİ OLDU

Egzersiz, Japonya’daki Shinshu Üniversitesi’nden Prof. Hiroshi Nose ve Doç. Dr. Shizue Masuki tarafından geliştirildi. Amaç, yaşlı bireylerin de yüksek yoğunluklu antrenmanların faydasını görebilmesiydi.

Ancak egzersizin hem kolay uygulanabilir olması hem de etkili sonuçlar vermesi, onu gençler arasında da bir “fitness favorisi” haline getirdi.

10 YILLIK ARAŞTIRMA FAYDALARINI ORTAYA KOYDU

Giderek daha fazla insanın tercih ettiği Japon yürüyüşü egzersizi, bilimsel araştırmalara da konu oldu.

2018 yılında başlatılan ve 10 yıl süren kapsamlı bir araştırma, bu egzersiz yönteminin uzun vadede sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, Japon yürüyüşünü düzenli olarak uygulayan bireylerde yaşlılığa bağlı hastalıklar ve sakatlık risklerinde belirgin azalma görüldü. Katılımcıların kilo verdikleri, tansiyonlarının düştüğü ve bacak kaslarının güçlendiği gözlemlendi. Egzersizin özellikle yaşlı bireylerde fiziksel dayanıklılığı artırdığı ve yaşam kalitesine katkı sağladığı belirtildi.

Ancak uzmanlar, bu yöntemin “tek başına mucizevi bir çözüm” gibi lanse edilmesine temkinli yaklaşıyor. Hull Üniversitesi’nden spor bilimci Sean Pymer, “Önemli olan ne yaptığınız değil, ne kadar sık ve ne yoğunlukta yaptığınız. Japon yürüyüşü bu alışkanlığı elde etmenizi sağlıyorsa kesinlikle faydalıdır” değerlendirmesinde bulundu.